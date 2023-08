Burnley-Manchester City: l’échange très tendu entre Guardiola et Haaland (vidéo)

A la mi-temps du match d’ouverture de la saison 2023-2024 de Premier League entre Burnley et Manchester City, ce vendredi soir, une scène inattendue a captivé l’attention. Pep Guardiola, l’entraîneur de Man City, visiblement agité, s’est engagé dans une discussion enflammée avec son buteur Erling Haaland.

Le match d’ouverture de la saison de Premier League entre Burnley et Manchester City a été marqué par une scène intrigante en première mi-temps. Alors que Manchester City menait 2-0 grâce à un doublé d’Erling Haaland, les caméras ont capté une interaction tendue entre le manager des Skyblues, Pep Guardiola, et le talentueux attaquant norvégien.

Guardiola a clairement manifesté son mécontentement lorsque la caméra s’est approchée de la scène, allant jusqu’à la repousser de la main. Jusque dans le couloir, l’entraîneur du club mancunien a poursuivi son échange tendu avec son joueur. Les raisons exactes de cette tension restent floues, mais plusieurs théories émergent.

D’une part, Guardiola pourrait avoir attendu davantage de son « cyborg » norvégien, qui avait l’opportunité d’alourdir encore davantage le score en première période. La communication entre Bernardo Silva et Haaland juste avant le coup de sifflet final de la première mi-temps pourrait également être un élément déclencheur. Haaland réclamait un ballon en profondeur de la part de l’ancien Monégasque, mais ce dernier a préféré jouer court pour Rodri, suscitant l’agacement du Norvégien.

La relation entre Guardiola et ses joueurs a toujours été au cœur des débats, et cette nouvelle scène fait déjà parler. Mais, nul doute que les deux hommes ont déjà réglé leur différend pour se concentrer sur le plus important: continuer à gagner des titres.

