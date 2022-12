Burna boy, Rema… Voici la liste des chansons préférées de Barack Obama en 2022

A l’instar des années précédentes, l’ancien président américain Barack Obama a dévoilé la liste des œuvres culturelles qui l’ont marqué cette année 2022 qui touche à sa fin. Dans le registre musical, trois artistes africains figurent sur la liste.

Comme chaque année, Barack Obama a dévoilé à la veille du réveillon de Noël, la liste des œuvres culturelles (musique, cinéma, et littérature) qui ont retenue son attention durant cette année 2022. Et parmi les 25 morceaux recommandés par l’ancien président américain, l’on y retrouve trois représentants africains notamment Burna Boy, Rema et Ayra Starr tous originaire du Nigéria.

« J’aime toujours partager ma liste de lecture musicale de fin d’année avec vous tous – et cette année, nous avons entendu beaucoup de bonnes chansons. Voici quelques-uns de mes favoris », a écrit Obama avant de dévoiler la prestigieuse liste sur laquelle apparaissent les chansons Last Last de Burna Boy, Rush d’Ayra et Calm Down de Rema.

La présence de ses trois morceaux sur la liste des 25 au total, a suscité très vite l’admiration de plusieurs internautes africains. Découvrez ci-dessous la liste des morceaux favoris de l’ancien président américain.