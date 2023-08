Burkina : une délégation de militaires russes reçue par Ibrahim Traoré

Le président burkinabè Ibrahim Traoré s’est entretenu le 31 août à Ouagadougou avec une délégation russe menée par le vice-ministre russe de la Défense Iounous-Bek Ievkourov, rapporte l’Agence d’information du Burkina.

Ils ont évoqué l’état et les perspectives de la coopération militaire et technique entre les deux pays, ainsi que les questions évoquées lors de la rencontre entre les présidents russe et burkinabè qui avait eu lieu fin juillet dans le cadre du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.

Le chef de la délégation russe a assuré Ibrahim Traoré du soutien de la Russie à la transition au Burkina Faso et au peuple burkinabè dans tous les domaines du développement, ajoute l’agence.

Un projet de loi sur l’envoi de militaires au Niger

Cette visite intervient alors que le gouvernement du Burkina Faso a approuvé mercredi un projet de loi sur l’envoi d’un contingent militaire du pays au Niger.

« Cet engagement est pris pour prévenir et combattre le terrorisme dans la mesure de nos moyens. Tout ce qui a un impact sur la sécurité du Niger a un impact significatif sur la sécurité du Burkina Faso », a expliqué le ministre de la Défense, Kassoum Coulibaly.

Les chefs des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se sont mis d’accord pour lancer une opération militaire au Niger « dans les plus brefs délais ». C’est ce qu’a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara à son retour d’Abuja, la capitale du Nigeria, où a eu lieu le sommet de la communauté.

« Les chefs d’état-major auront d’autres conférences pour finaliser les choses mais ils ont l’accord de la conférence des chefs d’État pour que l’opération démarre dans les plus brefs délais », a déclaré le président ivoirien cité par l’Agence France-Presse (AFP).

Alassane Ouattara a également souligné que son pays fournirait un bataillon de 850 à 1.100 hommes pour l’opération, et que le Nigeria ou encore le Bénin participeraient à l’opération, a rapporté l’AFP. « Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin et il n’y aura pas d’intervention militaire, tout dépend d’eux. Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions », a ajouté M. Ouattara.

Les dirigeants de la Cédéao, dont fait partie le Niger, ont exigé que les rebelles libèrent le président Mohamed Bazoum avant le 7 août, notamment en menaçant de recourir à la force. Mais les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré qu’ils considéreraient une telle action comme une attaque contre eux-mêmes.

L’ultimatum de la Cédéao n’ayant pas été respecté, les dirigeants de la communauté se sont à nouveau réunis à Abuja, la capitale nigériane, le 10 août. La communauté a déclaré son « engagement continu » en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger.

Dans le même temps, le président en exercice de la Cédéao, le président nigérian Bola Tinubu, a reconnu que l’ultimatum lancé aux rebelles nigériens pour exiger le rétablissement de la démocratie, ainsi que les sanctions imposées, n’avaient pas donné les résultats escomptés. Il a appelé au dialogue, y compris avec les rebelles qui ont pris le pouvoir.

Le 26 juillet, un groupe de militaires nigériens a annoncé à la télévision la destitution du président Bazoum, la fermeture des frontières du pays, l’instauration d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction des activités politiques des partis. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a été créé pour gérer le pays et le général Abdourahamane Tchiani a pris la tête de ce nouvel organe.

Entre-temps, M. Bazoum, selon les déclarations de politiciens nigériens, est en « bonne santé » et a été en contact téléphonique avec des dirigeants et des membres de gouvernements d’autres pays, mais il lui est interdit de quitter sa résidence.