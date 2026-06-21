Burkina-Mali-Niger : l’AES prépare une position commune avant le sommet de l’ONU

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adopté, le 20 juin 2026 à Bamako, une feuille de route diplomatique commune pour la deuxième année de la Confédération AES. La réunion a débouché sur des mesures de coordination des positions internationales, notamment en vue de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, sur fond de tensions sécuritaires persistantes dans l’espace sahélien.

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) ont tenu le 20 juin 2026 à Bamako une session de travail consacrée au pilier Diplomatie de la feuille de route de la deuxième année de la Confédération, et ont adopté plusieurs mesures visant à coordonner les positions des trois États membres sur la scène internationale, selon le communiqué final publié à l’issue de la réunion.

La session était présidée par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pays assurant la présidence tournante de la Confédération. La délégation malienne était conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et celle du Niger par Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur. La réunion ministérielle avait été précédée les 17 et 18 juin d’une réunion préparatoire des hauts fonctionnaires des trois pays.

Les ministres ont adopté des mesures portant sur trois axes : le renforcement de la coordination diplomatique entre les trois États membres, l’harmonisation des positions au sein des instances internationales, et la diversification des partenariats extérieurs de la Confédération. Ils ont également convenu de poursuivre la réflexion sur l’établissement d’une carte diplomatique confédérale commune destinée à rationaliser la couverture extérieure des trois pays.

Position commune à l’ONU en septembre 2026

La préparation de la 81e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, prévue en septembre 2026 à New York, a figuré parmi les points concrets actés lors de la réunion. Les trois pays ont convenu d’intensifier leurs concertations pour défendre des positions communes sur les grands dossiers régionaux et internationaux. Les chefs de missions diplomatiques et de postes consulaires des trois pays ont été invités à renforcer les initiatives communes dans leurs juridictions respectives.

Les ministres ont salué les progrès accomplis dans la consolidation de l’architecture institutionnelle de la Confédération, citant la ratification et l’entrée en vigueur de plusieurs instruments juridiques confédéraux depuis la création de l’AES. Ils ont également convenu de renforcer la coordination entre les structures de communication des trois États, afin d’apporter des réponses concertées aux discours qu’ils qualifient d’hostiles à la Confédération.

Condamnation des attaques au Mali et au Niger

La réunion a également été l’occasion pour les trois ministres de condamner les attaques perpétrées contre des États membres de la Confédération. Ils ont dénoncé les assauts du 25 avril 2026 au Mali, qu’ils attribuent à des groupes terroristes cherchant à déstabiliser les institutions de la Transition malienne, et ont salué la réaction des Forces armées maliennes ainsi que la mobilisation des populations civiles.

Les ministres ont également condamné la tentative d’incursion contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey du 18 juin 2026, et rendu hommage au professionnalisme des Forces armées nigériennes. Dans leur communiqué, ils ont dénoncé ce qu’ils décrivent comme des « actions terroristes et de déstabilisation visant les trois États confédérés » imputées à des « sponsors étatiques étrangers », sans désigner nommément d’État ou d’organisation. Cette formulation est celle des gouvernements de l’AES ; elle n’a pas été corroborée de manière indépendante.

La Confédération des États du Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger depuis le traité fondateur de juillet 2024, signé après le retrait des trois pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La présidence tournante est assurée depuis janvier 2026 par le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré.