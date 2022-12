Burkina Faso: Blaise Compaoré est-il mort ou vivant?

L’ancien président burkinabé, Blaise Compaoré « va bien », selon sa fille Djamila Compaoré qui lui souhaite « pleine santé ».

Depuis peu, des rumeurs font état de la mort de l’ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. L’ancien dirigeant serait décédé des suites de la maladie. Mais contrairement à ses informations fortement ventilées sur la toile, l’entourage de l’ancien dirigeant s’inscrit en faux et affirme que Blaise Compaoré est en vie.

En effet, c’est Djamila Compaoré, fille de l’ancien président de la République du Burkina Faso, qui est montée au créneau et a mis fin à ce fake new. « Mon père va bien par la grâce de Dieu et je lui souhaite longue vie et pleine santé », a-t-elle déclaré.

« Malade et affaibli »

Dans un récent article, Jeune Afrique a affirmé que le fondateur du parti Congrès pour la démocratie et le progrès est « malade et affaibli » et doit, de ce fait, « être évacué à Doha, au Qatar (…) pour des soins adéquats ».

Blaise Compaoré (71 ans) est en exil en Côte d’Ivoire depuis sa chute, suite à l’insurrection populaire du 30 octobre 2014. Condamné à perpétuité dans l’affaire portant assassinat de l’ancien président Thomas Sankara et ses compagnons, Blaise Compaoré est activement recherché par la justice burkinabé.

Mais qu’à cela ne tienne, le patron du Congrès pour la démocratie et le progrès est revenu au Burkina il y a quelques mois, au nom de la réconciliation, sur invitation de l’ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, pour participer à une réunion de haut niveau, qui, malheureusement, n’a pas produit le résultat escompté. Son retour à polémique au Burkina a été de courte durée. De retour dans son pays d’exil, il a adressé une note au peuple burkinabé pour demander pardon.