Burkina Faso: au moins 10 morts dans l’éboulement d’une mine d’or artisanale

Au moins dix personnes ont été tuées lors de l’éboulement, dans la nuit de mardi à mercredi, d’une mine d’or artisanale située dans l’ouest du Burkina Faso, ont annoncé jeudi à l’AFP des responsables d’une association d’orpailleurs.

« Dans la nuit du 7 au 8 février, des artisans miniers ont été coincés dans des galeries à Dohoun« , une localité proche de la ville aurifère de Houndé, selon Abasse Derra, un responsable de l’association des orpailleurs de la région. Selon Abasse Derra, « le bilan à ce jour est de 10 morts dont les corps ont pu être extraits des décombres » et de « quelques blessés qui ont été pris en charge« . « On a effectivement enregistré 10 morts. Ce sont neuf jeunes du village de Dohoun et un du village de Bouéré » proche, a précisé un autre membre de l’association, Moussa Ouédraogo.

« Pour le moment, on ne sait pas combien de personnes étaient dans les galeries, donc les recherches se poursuivent« , a-t-il ajouté. « Nous n’en savons pas plus concernant les causes, mais certains évoquent l’usage d’explosifs et d’autres le fait que ce sont des poutres de soutien qui ont cédé« , a indiqué Moussa Ouédraogo.

Cet incident intervient au moment où le gouvernement burkinabé a annoncé le retrait du permis d’exploitation industrielle de grandes mines d’or de la Société des mines de Belahourou (SMB) à Inata dans la province du Soum située dans la région du Sahel. Selon le gouvernement, la société doit à l’Etat et aux travailleurs, des droits fixes de 4 milliards 285 millions 903 mille 102 FCFA et la somme de 300 millions 880 mille 228 FCFA au titre des pénalités, après une restructuration de sa dette. « SMB n’a pas pu honorer le premier paiement dont l’échéance était prévue le 30 juin 2021 », a indiqué l’Agence d’information du Burkina AIB.