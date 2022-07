Bundesliga: nouvelle récompense pour Chistopher Nkunku

L’attaquant français de Leipzig, Christopher Nkunku, a été élu meilleur joueur de l’année 2022 en Bundesliga par les journalistes allemands ce dimanche. Une distinction décernée par le média Kicker.

C’est une année accomplie pour Christopher Nkunku sur le plan individuel. Si l’attaquant français a perdu la Supercoupe d’Allemagne avec Leipzig contre le Bayern Munich (3-5) ce samedi, le jeune joueur a décroché une nouvelle distinction en Bundesliga. Déjà élu par ses pairs meilleur joueur de la saison 2021/2022, l’international français a également été désigné par le quotidien Kicker meilleur joueur de l’année 2022 par les journalistes allemands.

Christopher Nkunku sort d’une saison exceptionnelle avec 20 buts et 13 passes décisives en championnat. « Je suis très honoré et je sais apprécier à sa juste valeur une telle récompense. Avant tout, je dois remercier mon équipe, mon entraîneur et tous les collaborateurs. Sans leur soutien, il aurait été impossible de réaliser une telle saison. Je regarde désormais vers l’avant », a déclaré l’ancien Parisien.

Fußballer, Fußballerin und Trainer des Jahres: kicker-Awards an Nkunku, Schüller und Streich – Auszeichnungen für die Saison 2021/22 #BL https://t.co/qhCWMHft4t — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_BL) July 31, 2022

Pour rappel, Christopher Nkunku, courtisé par plusieurs écuries européennes, a finalement décidé de rester avec le RB Leipzig récemment. L’attaquant français a, en effet, prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec le RBL.