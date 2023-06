Buffles FC: avant-dernier de la Super Ligue Pro, Adam Chabi Taïrou démolit ses joueurs

Vice-champion du Bénin lors de l’exercice 2021-2022, Buffles FC est complètement passé à côté cette saison, avec l’avant-dernière place au classement au terme de la Super Ligue Pro. Une performance fustigée par le coach Chabi Taïrou qui s’en est pris à ses joueurs.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Buffles FC ne remontera finalement pas la pente. Le club du Borgou a fini la saison sur une très mauvaise note. Les Bovins ont en effet bouclé la Super Ligue Pro avec l’avant-dernière place au classement, avec seulement 5 points d’avance sur la lanterne rouge, Dragons FC. Handicapés surtout par le départ de plusieurs cadres, l’écurie du nord du Bénin n’a jamais su retrouver sa vitesse d’antan.

Les vert et Blanc finissent d’ailleurs la Super Ligue Pro avec un bilan médiocre de 34 buts encaissés, soit la pire défense du championnat. Les difficultés financières n’aidant pas, les joueurs, avec parfois des arriérés de salaire, pouvaient même se retrouver dans des mouvements d’humeur. Ce qui empêche le staff technique de pouvoir travailler en toute sérénité. Une situation loin de réjouir Adam Chabi Taïrou qui n’a pas épargné ses joueurs.

« Les enfants refusent de s’entraîner pendant deux semaines, ils croient que c’est le miracle. Même si on gagnait, c’est un miracle. On ne pouvait même pas gagner. Moi, je suis déçu. Si les enfants vont continuer par jouer comme ça, ce n’est pas la peine », a pesté Adam Chabi Taïrou, rapporté par Africafootunited. « Je ne suis pas content et vous avez vu, les enfants ne sont pas engagés », a poursuivi l’entraîneur des Buffles du Borgou.

Adam Chabi Taïrou a cependant promis de grand changement pour la saison prochaine, avec la restructuration totale de son équipe. « Eux-mêmes déjà savent que beaucoup vont partir. Parce qu’au départ, on a fait un faux pas. Le coach qui a fait cette sélection, moi je l’ai dit, les joueurs qu’on a eu, n’ont pas le niveau. Tous ceux qui sont venus en renfort, ils n’ont pas le niveau. Donc, nous, on va prendre nos dispositions très tôt pour renouveler l’équipe », a-t-il assuré. Wait and see…………

