Bruno Salomone, acolyte de Jean Dujardin, est décédé à 55 ans

Bruno Salomone , connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, est décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent Laurent Grégoire à l’AFP. Selon ce dernier, « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone . Il s’est éteint ce dimanche 15 mars après s’être battu contre une longue maladie ». L’information a été confirmée par l’entourage de l’acteur et relayée par les médias français.

Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, Bruno Salomone a passé son enfance à Marseille. Fils unique d’une mère flamande couturière et d’un père sicilien plombier, il a ensuite rejoint la région parisienne avec sa famille. Après un baccalauréat scientifique (Bac C), il a renoncé au projet d’études vétérinaires, se tournant vers l’écriture et l’interprétation de sketches dans de petites salles de café-théâtre.

Avant de se faire connaître à la télévision, il a enchaîné des premières expériences atypiques, travaillant notamment pendant deux ans comme Dingo à Disneyland. Sa notoriété a commencé à croître en 1996 lorsqu’il remporte le télé-crochet Graines de star diffusé sur M6, porté par un humour absurde et singulier qui lui a valu une première communauté de fans.

De la troupe Nous Ç Nous aux rôles marquants à l’écran

En 1998, Bruno Salomone devient membre de la troupe Nous Ç Nous, formée au Carré Blanc et composée notamment d’Éric Collado, Emmanuel Joucla, Éric Massot et Jean Dujardin. La troupe s’illustre sur la scène et dans des émissions télévisées, participant aux programmes de Patrick Sébastien, dont l’émission Fiesta sur France 2. Avec Jean Dujardin, Salomone figure ensuite dans l’émission Farce Attaque puis développe une carrière solo au début des années 2000.

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Au cinéma, il apparaît dans des comédies comme La Beuze (2003) et rejoint en 2004 Jean Dujardin et Éric Collado dans Brice de Nice, où il incarne le personnage d’Igor d’Hossegor. Il reprend ce rôle dans la suite Brice 3. À la télévision, sa notoriété grandit avec le rôle de Denis Bouley dans la série familiale Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, une composition largement reconnue du grand public.

Parallèlement, Bruno Salomone a multiplié les apparitions et les contributions variées : en 2001 dans l’émission Caméra Café sur M6, en tant que voix off du jeu Burger Quiz présenté par Alain Chabat sur Canal+ puis sur TMC, et dans la série d’Alexandre Astier Kaamelott. Son parcours témoigne d’une présence régulière sur les scènes et écrans comiques français depuis la fin des années 1990.

Selon le communiqué transmis à l’AFP par son agent Laurent Grégoire, Bruno Salomone s’est « éteint » après avoir lutté contre une longue maladie. La nouvelle de sa disparition a provoqué des réactions d’émotion dans le milieu du spectacle et sur les réseaux sociaux.