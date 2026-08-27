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Brian Austin Green dit avoir mis quatre ans et demi à se remettre d’un trouble neurologique non diagnostiqué

Brian Austin Green affirme avoir mis environ quatre ans et demi à se remettre d’un trouble neurologique jamais complètement diagnostiqué, évoqué dans un épisode du podcast « Really Famous with Kara Mayer Robinson » mis en ligne le 26 août 2026. L’acteur y décrit une crise ancienne qui l’a privé d’une partie de ses capacités de base.

Anne Sophie
Publié le à
Showbiz
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Brian Austin Green dit avoir mis quatre ans et demi à se remettre d’un trouble neurologique non diagnostiqué
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Selon son récit, l’épisode remonte à 2012 ou 2013, alors qu’il avait 39 ou 40 ans. Brian Austin Green dit avoir ressenti des symptômes qu’il compare à ceux d’un AVC, tout en précisant que le problème n’a jamais reçu de diagnostic définitif.

L’acteur affirme avoir dû réapprendre à marcher, à parler, à lire et à écrire. Il situe cette convalescence à environ quatre ans et demi avant de retrouver progressivement une vie quotidienne et professionnelle plus normale.

Brian Austin Green relie aussi cet épisode à une inflammation interne, à son alimentation et à un stress émotionnel important. Cette explication relève de son témoignage personnel, tel qu’il l’a formulé dans le podcast, et non d’un diagnostic médical indépendant rendu public.

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