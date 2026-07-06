Brésil: Ronaldo Nazario massacre Carlo Ancelotti

Le Brésil a quitté prématurément la Coupe du monde 2026 après sa défaite face à la Norvège, portée par un doublé d’Erling Haaland. Une sortie de route qui a relancé le débat sur les décisions du sélectionneur Carlo Ancelotti, arrivé à la tête de la Seleção avec de fortes attentes. Présent en observateur attentif de la compétition, Ronaldo Nazário n’a pas mâché ses mots concernant la prestation et les choix du staff technique brésilien. « Je pense que cette élimination a commencé par des décisions prises sur le banc », a-t-il estimé, cité par AS.

« Ancelotti est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire, mais ce soir, il a commis trop d’erreurs. »

L’ancien buteur du Real Madrid a également pointé du doigt certaines absences et choix de joueurs, estimant que plusieurs éléments auraient pu changer le cours de la rencontre. « Je ne comprends pas pourquoi João Pedro n’était pas titulaire, il a montré de très bonnes choses », a-t-il ajouté. « Et pour Endrick, chaque fois qu’il a joué, il a apporté de l’énergie, de l’agressivité et de l’imprévisibilité. Pourtant, il a passé beaucoup de temps sur le banc. Je ne comprends pas. » Cette sortie médiatique illustre la tension entourant l’élimination brésilienne, vécue comme un échec majeur au regard des ambitions affichées avant le tournoi.