Boxe: Francis Ngannou dans le top 10 de la WBC?

L’ancien champion poids lourd de l’UFC, Francis Ngannou, sera peut-être classé dans le top 10 de la WBC après son combat mémorable contre Tyson Fury. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son entraîneur, Dewey Cooper.

Samedi soir, le monde de la boxe a été secoué par un affrontement épique entre deux des poids lourds les plus redoutables de la planète. Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l’UFC, a affronté le champion en titre WBC, Tyson Fury, dans un combat qui a captivé l’attention de fans de sports de combat du monde entier.

Francis Ngannou, originaire du Cameroun, était considéré comme l’outsider face à Fury, qui est largement reconnu comme l’un des meilleurs boxeurs de la catégorie des poids lourds. Cependant, le « Predator » a prouvé qu’il était prêt à relever ce défi. Le combat a été intense pendant 10 rounds, avec Ngannou infligeant même un knock-down à Fury. À la fin, le combat a été décidé par décision partagée en faveur de Fury, mais Ngannou a laissé une impression durable.

Après le combat, l’entraîneur de Francis Ngannou, Dewey Cooper, a partagé une information enthousiasmante. Mauricio Sulaiman, le président de la World Boxing Council (WBC), a confirmé que Ngannou serait classé dans le top 10 des poids lourds de la WBC en raison de sa performance exceptionnelle.

Dewey Cooper a déclaré : « Mauricio Sulaiman, le président de la WBC, a dit qu’il allait le classer dans le top 10 parce qu’il est meilleur que la plupart des poids lourds du top 10. Il l’a dit sur le ring. »

Cette nouvelle a été accueillie favorablement par de nombreux amateurs de sports de combat qui ont salué l’exploit de Ngannou dans un domaine qui est tout à fait différent de celui des arts martiaux mixtes (MMA) pour lequel il est célèbre.

« L’homme le plus méchant de la planète »

L’ancien champion de l’UFC et commentateur actuel, Daniel Cormier, a également exprimé son admiration pour Francis Ngannou. Sur sa chaîne YouTube, il a souligné que Ngannou avait prouvé sa valeur en affrontant Fury de manière aussi compétitive. Cormier a déclaré : « Francis Ngannou a prouvé qu’il était l’homme le plus méchant de la planète. […] C’est la performance la plus impressionnante que j’ai jamais vue de la part d’un homme qui n’est pas un expert en la matière. »

Avec son entrée annoncée dans le top 10 de la WBC, Francis Ngannou pourrait être sur le point de poursuivre sa carrière de boxeur professionnel. Les fans attendent avec impatience de voir quel défi il relèvera ensuite sur le ring, confirmant ainsi son statut d’athlète exceptionnel dans le monde des sports de combat.