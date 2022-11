Bon à savoir : voici pourquoi il est déconseillé de verser de l’eau chaude dans l’évier

Pour la plupart du temps, après la cuisson des pâtes alimentaires, ou de la pomme de terre, et autres, l’on verse directement d’eau dans l’évier. Or c’est une erreur qu’il faut éviter.

Pour déboucher les canalisations, certaines astuces conseillent l’utilisation de l’eau chaude mélangée à certains produits naturels. Du coup, cette technique est utilisée volontiers par bon nombres de personnes.

Cependant, bien que cette méthode paraisse efficace et économique, elle est déconseillée par les plombiers. Et pour cause, si vous versez une grande quantité d’eau bouillonnante dans l’évier, vous risquez d’endommager les canalisations à long terme. En effet, contrairement aux tuyaux métalliques, les tuyaux en PVC ne supportent pas les températures très élevées, c’est pourquoi il est déconseillé de verser une eau très chaude dans l’évier. Non seulement les tuyaux en plastique risquent de s’abîmer, mais les joints aussi peuvent se détériorer.

Par ailleurs, pour éviter toute forme de désagrément, il serait plus judicieux de laisser refroidir l’eau avant de la verser. S’il s’agit d’une eau de cuisson (légumes, œufs par exemple), sachez qu’elle est riche en nutriment pour les plantes. Vous pourrez donc la conserver pour les arroser !