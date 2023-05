Bon à savoir : pourquoi faut-il plonger les feuilles de laurier dans du vinaigre

- Publicité-

Le laurier est une plante originaire du bassin méditerranéen. En plus de ses vertus aromatiques, cette herbe renferme de multiples vertus. Découvrez quelles sont les nombreuses propriétés de cet allié santé qui parfume nos plats.

Longtemps utilisée dans le domaine médical, le laurier est aujourd’hui de plus en plus utilisé dans nos maisons, notamment comme épice lors de la cuisson des plats, puisqu’il s’agit d’une plante naturelle avec de nombreuses propriétés. En plus de pouvoir réaliser des infusions de laurier, qui auront des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, c’est donc un produit qui pourra nettoyer tout votre intérieur avec une efficacité redoutable ! En effet, grâce à leur arôme délicat, les feuilles de laurier ont ainsi la capacité de chasser les mauvaises odeurs ambiantes tout en luttant contre l’humidité et la moisissure, sans oublier qu’elles repoussent même les insectes nuisibles. Mais elles n’ont pas que cette vertu. Elles font également des merveilles lors de la cuisine. Découvrez cette préparation miraculeuse de grand-mère pour rehausser le gout de vos plats.

Feuilles de laurier dans le vinaigre : une préparation miraculeuse !

Le laurier est une plante très savoureuse et son arôme va se décupler si vous le mélangez avec du vinaigre. Avec cette préparation, vous pouvez assaisonner vos différentes recettes comme vous le faites habituellement avec le vinaigre classique.

Mais quelle est donc cette préparation ?

C’est du vinaigre aromatisé ! Pour le préparer, vous avez

besoin d’1 litre de vinaigre blanc et de 15 feuilles de laurier frais.

commencez d’abord par chauffer le vinaigre très légèrement pendant quelques minutes. Faites attention, il faut seulement le chauffer, mais non pas bouillir.

Puis, quand le vinaigre est chaud, plongez dedans les feuilles de laurier propres et sèches et laissez infuser.

Quand la solution a bien refroidi, versez le tout dans une bouteille de vinaigre et laissez reposer pendant 3 à 4 semaines.

Après ce délai, filtrez le vinaigre, mettez-le dans une autre bouteille et vous pouvez maintenant l’utiliser. Par ailleurs, pour bien le conserver, placez-le dans un endroit frais et sec.

