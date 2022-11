Bon à savoir : découvrez cette fonction très utile, mais méconnue du 4eme côté de la râpe

Très utilisée en cuisine, une râpe est un ustensile métallique destiné à râper des aliments plus ou moins durs. Elle dispose de quatre côtés. Et chacun d’eux a une fonction bien précise. Découvrez dans cet article, le rôle de la quatrième face.

Ustensile incontournable pour râper les légumes et le fromage, la râpe sert également à réaliser de magnifiques copeaux de chocolat et zester les agrumes. Déclinées en versions manuelles et électriques, les râpes sont autant utiles aux amateurs de cuisine qu’aux Chefs étoilés. Elles sont généralement rectangulaires et plates. Il existe des modèles livrés avec une lame unique et des râpes dont les lames sont interchangeables en fonction des besoins. Dans cet article, nous allons plus nous pencher sur la râpe à quatre côtés et à la fonction du quatrième côté.

Multifonctionnelles, elle s’apparente à une cloche dont les quatre faces verticales arborent chacune une lame différente. Facile à prendre en main, ce type de râpe peut aisément se placer sur un récipient destiné à recueillir les aliments travaillés. Ce sont les râpes les plus pratiques dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’intervertir les lames lorsque les découpes souhaitées diffèrent. Il suffit simplement de retourner votre râpe.

A en croire un utilisateur du portail Reddit (un site web communautaire américain de discussion), la quatrième partie de la râpe ayant les plus petits trous, sert à râper très finement du fromage, en particulier le fromage à pâte dure comme le parmesan. « Il m’a fallu des années pour découvrir que le parmesan, le zeste de citron, d’orange ou de citron vert est mieux râpé en utilisant ce côté », a écrit un autre utilisateur. Martha Stewart, experte en articles ménagers à usage quotidien, a aussi abondé dans le même sens que ces prédécesseurs. « Les petits trous sont destinés au broyage fin du fromage, du chocolat, des légumes et d’autres produits », a-t-elle mentionné.

Par ailleurs, comme vous le savez désormais, cette partie de la râpe vous permet d’obtenir une texture poudreuse, des lamelles très fines ou plus épaisses, etc. Les râpes à 4 faces s’adaptent à tous les usages, ce qui inclut aussi bien les aliments moelleux que les aliments durs.