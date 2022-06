Bon à savoir : combien de fois peut-on réutiliser l’huile de friture ?

Pour la friture du poisson, des frites et autres, l’on utilise souvent beaucoup d’huile. Bien qu’elle ne soit la meilleure méthode de cuisson, elle est souvent adoptée, parce qu’elle reste bien goûteux. Pour alors éviter le gaspillage, on garde souvent l’huile restante dans une boite afin de la réutiliser plus tard. Mais combien de fois peut-on la réutiliser sans danger pour la santé ?

La possibilité de réutiliser la même huile de cuisson dépend également des aliments que nous devons faire frire. Certains aliments nécessitent beaucoup plus d’huile que d’autres. L’huile restante ne doit donc pas être gaspillée : vous pourrez l’utiliser plus d’une fois. Toutefois, vous devez impérativement suivre ces règles assez strictes.

En effet, plus l’huile chauffe, plus elle perd ses propriétés bénéfiques. Vous devez alors faire preuve de vigilance. Si vous constatez qu’en versant dans la poêle, l’huile commence par fumer, par brûler ou par mousser, il est alors préférable de la jeter aussitôt. Dans cet état-là, vous ne devez plus la consommer, car elle peut être dangereuse pour la santé.

Conseil important : après avoir utilisé votre huile pour une première friture, attendez qu’elle refroidisse complètement avant de la filtrer à l’aide d’un tamis à mailles très fines et une gaze. Ensuite, vous pourrez la conserver dans un récipient hermétique et gardée bien à l’ombre dans un lieu obscur.