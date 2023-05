Bon à savoir : ces 03 aliments à ne pas cuire dans une poêle antiadhésive

Les poêles antiadhésives sont beaucoup plus utilisées de nos jours. Mais bon nombre de personnes n’en font pas bon usage. Résultats, elles s’usent plutôt que prévue. Voici les types d’aliments à ne pas cuire dans cette poêle.

Pour bien réussir ses cuisines, il faut être bien équipé ! Et en la matière, les accessoires sont nombreux. Il n’est pas toujours facile de choisir parmi la variété proposée. Néanmoins, parmi les indispensables de la cuisine figure la poêle, alliée précieuse pour concocter des petits plats. Cependant, quand vous optez pour les poêles antiadhésives, il faut faire attention à certains détails. Découvrez dans cet article les aliments à ne pas cuire dans ce type de poêle.

Les ingrédients acides

Entendez par là tous les aliments aigres et acidulés comme les agrumes ou les tomates. Si vous avez l’habitude d’employer votre poêle antiadhésive pour cuire ces aliments, elle finira par en pâtir et ne sera plus aussi fonctionnelle. Mieux vaut arrêter les dégâts dès aujourd’hui.

La viande

C’est bien tentant d’utiliser ce type de poêle pour cuire vos tranches de steaks, mais comme la viande nécessite des températures élevées pour une cuisson optimale, cet ustensile ne convient pas. Votre poêle ne doit pas être utilisée à feu vif.

Les sauces

Tout comme la viande, les ustensiles de cuisine antiadhésifs ne conviennent pas pour la préparation des sauces qui peuvent caraméliser et se fixer sur le poêle.

