Bon à savoir: 06 signes subtils qu’une amitié est en train de se transformer en amour

Les amitiés ne sont pas des liens statiques. Ils évoluent et changent avec le temps et peuvent atteindre de nouveaux sommets lorsque les sentiments commencent à changer. Ce qui était autrefois complètement platonique peut commencer à se transformer en quelque chose d’un peu plus profond. Mais comment savoir si c’est ce qui se passe dans votre cas ? Voici six signes communs qui font que l’amitié se transforme en amour !

L’amour et l’amitié sont deux expressions qui sont presque parfois difficiles à discerner. En effet, quand deux personnes commencent une relation d’amitié, cela peut durer des années, même toute une vie. Même sans qu’elles ne s’en rendent compte, ce lien d’amitié peut devenir beaucoup plus solide, plus sérieux et peut même conduire à l’amour. L’amitié amoureuse commence donc par s’installer. Cependant avant son arrivée, elle laisse des signes qui ne trompent pas. Découvrez six de ces derniers ici.

La complicité

Le signe ultime de l’amitié amoureuse entre un homme et une femme est la complicité. Les deux amoureux qui se voilent encore avec l’amitié ont une relation particulière. Ils peuvent se comprendre d’un simple coup d’œil. Ils se taquinent et se titillent. Qu’ils soient seuls ou entourés d’autres personnes, leur attirance et leur connexion ne fait aucun doute. Très souvent, l’amitié qui devient une histoire d’amour prend ses racines dans une vraie complicité. Les sentiments de la personne s’expriment par le fait qu’il comprend l’autre sans avoir besoin de mots.

Une forte attirance physique

Tu ressens pour ton ami attrait physique, que vous ne pouvez pas vous expliquer. Votre cœur commence à battre vite quand il est là et vous commencez à vous demander ce que ce serait de devenir physique avec cette personne. Ce n’est pas inhabituel, et rêver que vous l’embrassez, le câlinez ou le câlinez signifie que vous vous êtes déjà éloigné de la frontière de l’amitié.

La jalousie

Vous pensiez que vos sentiments étaient purement platoniques, mais lorsque cet ami spécial commence à parler de sortir avec d’autres personnes, un monstre aux yeux verts se réveille dans votre poitrine. Vous détestez entendre parler de la vie amoureuse de votre ami, vous vous énervez lorsqu’il flirte et vous ne supportez pas de l’entendre parler des personnes qui l’attirent. Votre ami(e) est peut-être jaloux(se) aussi. Il peut se mettre en colère lorsque vous parlez de vos aventures amoureuses. Ou, plus étrange encore, il peut essayer de vous rendre jaloux en parlant de plus en plus de sa vie amoureuse !

L’envie de passer du temps ensemble

Les amis amoureux ne s’ennuient pas du tout ensemble. Ils ont toujours envie d’être l’un à côté de l’autre. Tous deux passent leurs journées et leurs nuits côte à côte, trouvent des prétextes pour ne pas avoir à se séparer. Ils ont un besoin irrépressible de tout faire ensemble, de tout partager. Ce signe, même s’il peut être présent dans le cadre d’une amitié innocente prouve très souvent que deux personnes ont passé le cap de l’amitié.

Un langage corporel emphatique

Le langage corporel est l’une des choses les plus indicatives qui montrent que vous aimez quelqu’un. De nombreuses études montrent comment les gens réagissent lorsqu’ils sont avec quelqu’un qui les charmes. Certaines de ces choses sont : toucher accidentel, pupilles dilatées, mordre la lèvre inférieure, arranger les cheveux et les vêtements, croiser les bras et les jambes.

L’attention dans les moindres détails

Une personne amoureuse d’une autre sera en général très attentionnée avec cette dernière. Dans le cas d’une amitié amoureuse entre un homme et une femme, les petites attentions sont très présentes. En effet, les deux amis amoureux prennent soin l’un de l’autre mutuellement. Au travers de gestes, de cadeaux, d’attentions, on tente de prouver à l’autre à quel point il est précieux. Les amis amoureux sont toujours à l’écoute et disposés à se rendre service. Par exemple, un ami qui est amoureux de vous, même sans se l’avouer sera toujours inquiet, voudra vous protéger, fera tout pour que vous vous sentiez en sécurité et que vous ne manquiez de rien.

Que faire alors dans ce genre de situation ?

Pour qu’une relation fonctionne, les partenaires doivent avant tout être des amis. Si vous sentez que vous avez développé des sentiments d’amour pour votre ami les émotions le disent, car vous pourriez manquer l’une des plus belles choses de votre vie. Si vous attendez trop longtemps, quelqu’un d’autre viendra et vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu se passer, alors agissez avant qu’il ne soit trop tard.

