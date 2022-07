Bon à Savoir : 06 aliments qu’il ne faut pas conserver au réfrigérateur

Le réfrigérateur semble être l’endroit idéal pour stocker les aliments afin qu’ils restent plus frais plus longtemps, mais certains ingrédients ne sont tout simplement pas faits pour des températures si froides. Voici les aliments qui préfèrent les températures tempérées de votre cuisine à l’ambiance du frigo.

Le café

Si le café est stocké dans le réfrigérateur il est plus susceptible d’absorber d’autres parfums d’aliments autour de lui. Pour remédier à cela, stockez-le dans un récipient hermétique à l’abri de la lumière directe du soleil.

Le chocolat

Lorsque le chocolat est conservé au réfrigérateur, une fine pellicule blanche se forme rapidement à sa surface. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas de moisissure, mais de matière grasse qui remonte. Si la manger ne comporte aucun risque pour la santé, vos papilles risquent de moins apprécier. Le mieux est de conserver le chocolat à température ambiante et à l’abri de la lumière.

Le miel

Où faut-il conserver le miel ? Si vous le conservez au réfrigérateur, il risque de perde en saveur. Dans un garde-manger, la lumière risque d’alerter sa conservation. Notre conseil : conservez-le à température ambiante, dans un endroit à l’abris de la lumière. Il peut se conserver ainsi de façon quasi-éternelle.

Le pain

Il est préférable de ranger le pain dans le garde-manger pour ne pas l’assécher. Pour également prolonger sa durée de vie, il convient de l’envelopper dans un torchon propre et sec, ou bien dans une huche à pain avec une pomme coupée en deux. Cette dernière va absorber l’humidité ambiante et le pain gardera une croûte croustillante et une mie tendre plus longtemps. Enfin, sachez que les pains ronds se conservent naturellement plus longtemps que les pains de forme allongée.

L’huile

Les huiles végétales tout comme le miel, les légumes, l’huile d’olive, l’huile de noix de coco, etc se solidifient très rapidement au réfrigérateur. Pour remédier à cela, placez-les sur une étagère dans le garde-manger.

Les œufs

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, puisque tous les frigos ont un compartiment œufs, il est préférable de garder les œufs dans leur boite, à température ambiante. Placés au frais, leur coquille absorbe les odeurs et leur goût est altéré.