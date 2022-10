Bombes sales: la Russie accuse l’Ukraine d’effacer les preuves

Alors que la Russie a accusé l’Ukraine d’effacer les preuves que le pays prépare une « bombe sale« , Vladimir Poutine a demandé « au plus vite » une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en Ukraine.

« L’AIEA veut venir (…). Nous sommes pour, au plus vite et de la manière la plus large possible, car nous savons que les autorités à Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs », a déclaré ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté les accusations de Moscou, selon lesquelles, Kiev préparerait des provocations en utilisant une « bombe sale », comme l’a affirmé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, lors d’entretiens téléphoniques avec des pays de l’Otan.

Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a ainsi appelé le chef de l’AIEA, Rafael Grossi afin de déployer des experts de l’Agence de sureté nucléaire en Ukraine et prouver que les forces ukrainiennes ne se préparent pas à envoyer une « bombe sale ».

Soutiens de l’Ukraine, les Etats-Unis ont aussi réagi aux accusations de Moscou. Les déclarations de Moscou, qui a accusé l’Ukraine de se préparer à utiliser une « bombe sale » contre les forces russes, sont « clairement fausses », a déclaré dimanche, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. « Le monde ne serait pas dupe en cas de tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade », a prévenu Adrienne Watson dans un communiqué.

Dans une déclaration sur le recours éventuel aux « bombes sales », dont la Russie a accusé l’Ukraine d’utiliser, Anthony Blinken, le Secrétaire d’État américain, a déclaré ce jeudi, que les Américains surveillent également de très près une éventuelle utilisation du côté de Moscou. « La Russie a l’habitude d’accuser les autres de choses qu’elle envisage elle-même de faire », a estimé Blinken.