Biden affirme que Poutine « a déjà perdu la guerre » en Ukraine

Le président américain Joe Biden a déclaré ce jeudi, lors d’une conférence de presse à Helsinki que le président russe Vladimir Poutine « a déjà perdu la guerre » en Ukraine. Biden a souligné qu’il ne voyait aucune possibilité pour la Russie de sortir victorieuse de ce conflit et a exprimé son espoir que la contre-offensive ukrainienne pousse Moscou à entamer des négociations.

Les commentaires de Biden interviennent alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie continue de faire rage, avec des affrontements violents dans l’est de l’Ukraine. Le président américain a exprimé son soutien à l’Ukraine et a déclaré que les États-Unis continueraient de fournir une assistance militaire et diplomatique au pays.

Biden a également souligné l’importance de l’unité de la communauté internationale dans la réponse à la situation en Ukraine. Il a appelé à une approche concertée pour faire pression sur la Russie et pour encourager le dialogue et les négociations en vue d’une résolution pacifique du conflit.

La déclaration de Biden reflète la position ferme des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de son implication en Ukraine. Elle met également en lumière l’espoir de voir une solution négociée émerger du conflit, plutôt qu’une escalade militaire qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région.