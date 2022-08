Benzema : « Je sais que c’est impossible d’atteindre les buts de Cristiano »

Ce jeudi, Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la saison en Europe par l’UEFA. Après avoir reçu son trophée, l’international français s’est exprimé auprès des médias présents en Turquie. L’occasion pour KB9 d’évoquer le record de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce jeudi, à Istanbul en Turquie, Karim Benzema a été élu meilleur joueur européen de l’année. Une récompense méritée au vu de la saison extraordinaire du français. KB9 a en effet inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour permettre au Real Madrid de monter au sommet de l’Europe et de l’Espagne. Après avoir reçu son trophée, Benzema s’est longuement exprimé désignant son meilleur moment de la saison en C1.

« Mon meilleur moment de la Ligue des champions ? Ça été le match retour contre le PSG, nous avons pu revenir grâce au soutien de nos supporters et montrer qu’on était la meilleure équipe« , a déclaré le Français, avant de rendre un hommage particulier à son entraîneur, Carlo Ancelotti, également récompensé par l’UEFA. « Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde, il me donne beaucoup de confiance, c’est un grand professionnel. Je suis heureux qu’il soit mon coach« , a déclaré Benzema sur la scène à Istanbul. Il rajoute ensuite auprès de Movistar un peu plus tard :

« C’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus. Je me souviens de Mourinho et de Zizou, qui ont fait des choses monumentales au Real… mais Ancelotti est parti, il est revenu comme le dernier entraîneur sur le marché et nous avons gagné la Supercoupe, la Liga et la Ligue des champions. C’est quelqu’un qui nous donne confiance à la mi-temps des matchs et ensuite nous entrons sur le terrain avec l’envie de remonter au score, il est le seul à faire ça« .

Benzema lucide sur le record de buts de Ronaldo au Real

Interrogé ensuite par l’European Sports Media (ESM), Karim Benzema a estimé qu’il serait impossible pour lui de devenir le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, record détenu par Cristiano Ronaldo avec 450 buts. Le français est actuellement deuxième au classement avec ses 324 buts pour la Casa Blanca.

« Cristiano m’a beaucoup aidé, avec lui j’avais un autre rôle et quand il est parti je savais que je pouvais faire un pas en avant en marquant des buts, mais en continuant à jouer au football. Ce qui a changé depuis, c’est mon nombre de buts, mais je joue toujours de la même manière. Ces chiffres signifient que je ne suis pas loin des légendes du Real Madrid, et cela me donne confiance, même si je sais qu’atteindre les buts de Cristiano est impossible”, a expliqué KB9, qui a affirmé tout de même vouloir gagner un Ballon d’Or.

“C’est pourquoi je me concentre sur ce que je peux faire sur le terrain pour aider l’équipe à gagner. Les stats ne sont pas la chose la plus importante. Je ne joue pas en pensant uniquement aux titres ou aux buts, je joue parce que j’aime le football, même si j’ai des rêves, bien sûr, comme gagner la Coupe du monde ou un Ballon d’Or« , conclut le français.

Après sa saison monstrueuse, Karim Benzema est archi favori pour remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles décernées par France Football.