Bénin vs Sénégal: la FBF appelle à une mobilisation générale autour des Guépards

Mathurin de Chacus appelle à la mobilisation et à l’esprit de patriotisme du peuple béninois pour pousser les Guépards à la victoire face au Sénégal, samedi prochain, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, a indiqué le président de la FBF dans un communiqué.

« Nous sommes à quelques jours d’un match fatidique contre le Sénégal. Cette rencontre nous permettra de tenir en main notre chance de qualification pour la CAN Côte d’lvoire 2023. C’est pour cela que : J’en appelle à la mobilisation générale de tous, du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest, pour pousser à la victoire le onze national », a écrit Mathurin de Chacus dans son communiqué.

« J’en appelle à l’esprit de patriotisme qui nous a toujours caractérisés aux grands moments de défis pour notre chère Patrie. J’en appelle à l’esprit de tolérance et de consensus propre à notre pays dans les moments les plus critiques de son histoire pour sortir victorieux et glorieux des situations difficiles », a poursuivi le président de la FBF.

« Mobilisons-nous autour de la cause commune du samedi 17 juin 2023 à 20 heures au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Je nous sais capables et je compte sur vous. Nous savons si bien le faire et nous le ferons encore une fois. En avant pour la victoire des Guépards », a conclu le boss du foot béninois.

Pour rappel, le match Bénin-Sénégal est prévu samedi 17 juin 2023 au stade Général Mathieu Kérékou, à partir de 20 heures (GMT+1). Deuxièmes du groupe L avec 4 points, à égalité avec le Mozambique (3è), mais très loin derrière les Lions de la Téranga, qualifiés et assurer de finir premiers, les Guépards doivent arracher la victoire pour se rapprocher de la qualification.

