Bénin: victime d’un scandale judiciaire, la succession de feu François Agbidi dénonce

Menacée de déguerpissement, après la vente de plusieurs de ses biens, la succession de feu François Agbidi voit son mécontentement et dénonce l’injustice dont elle est victime depuis des années dans un dossier de marché public. Pour Gérard Agbidi, qui s’est confié au micro de BENIN WEB TV, il s’agit « d’un dossier à forts relents de corruption. »

Selon le récit de Gérard Agbidi, son feu père François Agbidi avait remporté un marché public qu’il avait exécuté avant sa mort. Il s’agit d’un marché de construction ayant fait l’objet du contrat n°09/77 et d’un montant global d’environ 94 700 000 FCFA. Selon les dires de Gérard Agbidi, corroborés par les documents consultés par BENIN WEB TV, le marché avait été exécuté à hauteur de 83,75%.

Sur les 94 000 000 FCFA, il avait été décaissé 86 000 000 FCFA, dont 8 000 000 FCFA de retenue de garantie. L’entreprise UTB de feu François Agbidi avait donc encaissé 78 000 000 FCFA. Dans la foulée, l’UTB de feu François Agbidi avait également signé un avenant N°1 de 48 000 000 FCFA avec l’État béninois. Gérard Agbidi précise qu’une partie dudit avenant a été exécutée sans aucun décaissement de l’État en faveur de l’UTB.

Décès de François Agbidi et l’entrée en scène de Léonard Gansè

Tout se passait bien jusqu’à la mort de François Agbidi où sa succession a connu une crise. Un conflit qui malheureusement a suscité l’intervention de Léonard Gansè. Selon Gérard Agbidi, ce dernier s’était présenté comme le chef d’une collectivité alliée à la famille Agbidi et s’était proposé d’être le médiateur dans la crise qui secouait la succession de François Agbidi.

À la surprise générale de tous, Léonard Gansè, qui possédait également une entreprise de construction, s’est vu attribuer par la Cour d’appel de Cotonou le marché de construction déjà exécuté à plus de 80 % par feu François Agbidi.

À la fin des travaux, Léonard Gansè, se basant sur le rapport d’une expertise supposée, a réclamé la somme de 250 000 000 FCFA à la succession de feu François Agbidi. « Or, il n’a jamais sorti son propre argent pour les travaux ; il a perçu de l’État le reliquat du marché 09/77, soit plus de 8 000 000 FCFA, plus la totalité de plus de 48 000 000 FCFA au titre de l’avenant no 1 », a affirmé Gérard Agbidi.

Un bras judiciaire à rebondissements s’est engagé entre les deux parties. La succession de feu François a réussi à un moment donné à démonter le rapport qui fondait la décision la condamnant à verser 250 000 000 FCFA à Léonard Gansè. Le présumé expert et Léonard Gansè lui-même avaient été condamnés et la justice avait déclaré « infondée » la créance réclamée à la succession de feu François Agbidi. C’est après cette dernière décision que Léonard Gansè a abandonné le dossier. En tout cas, le bras de fer avait momentanément pris fin.

À la mort de Léonard Gansè, le dossier a été ressuscité par une nouvelle société qui prétend représenter les intérêts de feu Léonard Gansè. Sur la base de la vieille décision, indiquant la créance de 250 000 000 FCFA, cette société est revenue à la charge dans la saisie des biens de la succession de feu François Agbidi.

Menace de déguerpissement…

Selon Gérard Agbidi, plusieurs de leurs biens ont été vendus de « façon extrajudiciaire » par la partie adverse. L’une des conséquences de ces agissements est la menace de déguerpissement qu’ils subissent aujourd’hui.

L’une des personnes ayant acquis les biens met la pression pour arracher l’une des maisons de feu François Agbidi située à Cotonou et actuellement habitée. Selon la notification faite à la succession, les occupants doivent quitter les lieux dans un délai d’un mois pour éviter une expulsion forcée.