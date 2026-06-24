Bénin – Union européenne : Romuald Wadagni reçu par António Costa à Bruxelles

En visite de travail à Bruxelles ce mercredi 24 juin 2026, le président béninois Romuald Wadagni a été reçu par le président du Conseil européen, António Costa. Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement du partenariat entre le Bénin et l’Union européenne, notamment autour des questions de paix, de sécurité et de développement.

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a été reçu ce mercredi 24 juin 2026 à Bruxelles par le président du Conseil européen, António Costa. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail du chef de l’État béninois auprès des institutions européennes.

Les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Bénin et l’Union européenne. Plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés, notamment les réformes engagées par les autorités béninoises ainsi que les défis liés à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel.

À l’issue de la rencontre, António Costa a salué les priorités présentées par son hôte. « Heureux d’accueillir le Président Romuald Wadagni à Bruxelles et de pouvoir le féliciter en personne pour sa récente investiture à la présidence de la République du Bénin », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil européen a également indiqué que le chef de l’État béninois lui avait exposé « ses priorités concernant des réformes structurelles ambitieuses ».

António Costa a par ailleurs rappelé la qualité des relations entre les deux partenaires. Selon lui, « l’Union européenne et le Bénin entretiennent un partenariat solide fondé sur des valeurs et des intérêts communs » en matière de promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région sahélienne.

« Je me réjouis de poursuivre et de renforcer notre coopération », a conclu le responsable européen, réaffirmant ainsi la volonté de l’Union européenne d’accompagner le Bénin dans ses efforts de développement et de stabilité.