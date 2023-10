Bénin: un militaire détenu jugé pour évasion de la prison de Missérété

- Publicité-

Un militaire du grade de caporal est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour s’être évadé de la prison civile d’Akpro-Missérété. Il était détenu dans cette prison pour des faits de complot contre l’autorité de l’Etat.

Déposé en prison en octobre 2019 pour des faits de complicité de complot contre l’autorité de l’Etat, il est parvenu à se retrouver frauduleusement hors des murs de l’établissement pénitentiaire en octobre 2020. Il sera arrêté plus tard et remis en cellule. Selon Libre Express, il a été présenté au Procureur et mis sous mandat de dépôt pour évasion.

Ce lundi 30 octobre 2023, il a été convoqué à la barre dans le cadre de son procès. Le procès de son jugement pour les faits d’évasion s’est donc ouvert. Mais en raison de l’absence de son avocat, l’audience a été suspendue et le dossier renvoyé en novembre prochain.