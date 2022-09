Bénin: un menuisier déposé en prison pour viol d’une mineure à Bassila

Un homme, menuisier de profession séjourne depuis ce mardi 30 Août 2022 à la prison. Il est poursuivi pour viol sur une employée de maison communément appelée « vidomègon » âgée de 11 ans.

Interpellé et présenté au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRET), un menuisier est poursuivi et déposé depuis le mardi 30 Août dernier à la prison civile de Missérété à porto Novo.

Le mis en cause serait coupable d’un fait de viol sur une employée de maison âgée seulement de 11 ans. Selon les informations de Frissons radio, la scène s’est produite dans la localité de Kprèkètè, dans la Commune de Bassila. Placé en détention provisoire depuis le Mardi 30 Août dernier, il sera jugé le 26 Octobre prochain par la juridiction spécialisée de Porto Novo.