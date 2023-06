Bénin: « un joueur extraordinaire, 17 ans », Gernot Rohr sur Prince Ricardo Dossou

-Publicité-

Convoqué avec les Guépards pour les éliminatoires de la CAN 2O23 face au Sénégal, Prince Ricardo Dossou (17 ans) pourrait disputer ses premières minutes avec la sélection nationale. Un choix fort assumé par Gernot Rorh qui a justifié la présence de sa nouvelle trouvaille dans son groupe.

A l’instar d’Halid Djankpata, Andreas Hountondji ou encore Brandon Audrey Agounon, Prince Ricardo Dossou va aussi faire ses premiers pas avec la sélection nationale. Le milieu offensif d’ASVO est convoqué avec les Guépards pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Sénégal, le 17 juin prochain. Un pari osé du sélectionneur national Gernot Rorh qui a fait le choix de ce gamin de 17 ans, au détriment des expérimentés comme Jordan Adéoti, Mickaël Poté, Désiré Sègbè Azankpo, David Kiki et Melvyn Dorémus (blessés).

Mais le technicien franco-allemand assume pleinement le choix de sa nouvelle trouvaille. « Ce n’est jamais trop tôt pour bien faire. J’ai vu ce joueur dans un match, il y a des entraîneurs collègues que je connais bien qui m’en ont déjà parlé et puis j’ai vu en effet un joueur extraordinaire, 17 ans dans des conditions très difficiles et ils nous a sauté à l’œil », a expliqué Gernot Rohr en conférence de presse, mardi.

Doté d’une capacité à mettre les défenses adverses en difficulté, Prince a conquis le sélectionneur du Bénin qui semble certain d’avoir fait un bon choix. « On l’a suivi et dans tous les matchs où on l’a vu il va vite, un gaucher, il protège bien son ballon. Osimhen je l’avais lancé à 17 ans, Messi avait commencé à 16 ans, ça ne veut pas dire qu’il va devenir Messi mais il a beaucoup de qualités. Très heureux de l’avoir découvert », a déclaré le sélectionneur à propos du joueur d’Asvo. Rendez-vous le 17 juin prochain pour confirmer tout le bien qui est dit de cette pépite béninoise.

