Bénin: « Un géant s’en est allé », Boni Yayi rend hommage à Ibrahim Zakari

Le président d’honneur de « Les Démocrates » a salué la mémoire d’Ibrahim Zakari, coordinateur de la 14e circonscription électorale du parti. Boni Yayi a rendu hommage à ce « géant ».

A quelques heures de son congrès, le parti Les Démocrates est endeuillé. Il a perdu le coordonnateur de la 14e circonscription électorale. Il s’agit du regretté Ibrahim Zakari, décédé dans un accident de la circulation. La disparition d’Ibrahim est douloureuse pour Boni Yayi, qui garde de bons souvenirs de leurs rapports.

Mon frère et compagnon de lutte, Ibrahim Zakari était véritablement un géant, non seulement par sa taille qui en imposait mais aussi et surtout par son esprit fertile , ouvert et les multiples talents dont Dieu dans sa miséricorde l’a pourvu. Boni Yayi

Pour Boni Yayi, la mort d’Ibrahim Zakari est une grande perte pour la nation, le parti (Les Démocrates) et personnellement pour lui. « J’ai perdu un frère, un collaborateur fidèle et loyal, un conseiller avisé et un combattant de la liberté intrépide », a-t-il déclaré.

« Que son grand nom soit béni. J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille en deuil, à la République, à tous mes compatriotes, aux militants endeuillés du parti et aux congressistes du parti Les Démocrates », a ajouté Boni Yayi.