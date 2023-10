Bénin: un enseignant condamné à 24 mois de prison pour vol

Le Tribunal d’Abomey-Calavi a condamné un enseignant pour vol et abus de fonction. Il a écopé de 24 mois de prison, dont 06 fermes.

Pour vol et abus de fonction, un enseignant de la classe de CI a écopé de 24 mois d’emprisonnement, dont 06 fermes. Selon un rapport radio, le mis en cause est accusé d’avoir emporté des frais de scolarité et d’achat de cahiers d’activité qu’il aurait collectés auprès de certains parents.

Les parents de l’accusé ont remboursé le montant mis à sa charge. Mais cela n’a pas empêché la sanction judiciaire. Le ministère public a requis 18 mois, mais le juge l’a finalement condamné à 24 mois de prison, dont 06 fermes.