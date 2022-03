Bénin: un émissaire du Roi de l’Arabie Saoudite reçu au cabinet de Patrice Talon

Dans le cadre de l’organisation de l’Expo 2023 à Riyad, l’Arabie Saoudite sollicite le soutien du Bénin. Selon l’envoyé de Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, il n’y a plus de doute sur le soutien du Bénin à l’événement. Selon ses dires, le président Patrice Talon lui a « assuré du soutien et de l’accompagnement du Bénin au Royaume du Gardien des deux Saintes Mosquées pour la réussite de ce grand événement ». « Le Royaume de l’Arabie Saoudite sera toujours reconnaissant envers le Président du Bénin pour ce soutien inconditionnel », a-t-il ajouté.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.