Bénin: Teddy Gandigbé remporte le prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire 2023

Dans le cadre de l’édition 2023 du Grand Prix Littéraire du Bénin 2023, Teddy Gandigbé a décroché le prestigieux prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire. La cérémonie de distinction s’est tenue au Palais des congrès à Cotonou le vendredi 3 novembre 2023.

Teddy Gandigbé, journaliste culturel Bénin est en service au quotidien d’information et d’analyse, Matin Libre. Sa passion pour la littérature, sa plume acérée et son travail acharné lui ont valu le prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire.

La compétition était rude, mais Teddy Gandigbé s’est démarqué par son expertise et sa capacité à analyser et critiquer les œuvres littéraires avec finesse. En plus du trophée symbolisant ce prix, Teddy Gandigbé a également reçu une récompense financière de 1.000.000 FCFA.

Interrogé sur cette victoire, Teddy Gandigbé a déclaré avec humilité : « On ne perd rien en essayant ». Une phrase qui résume bien sa persévérance et sa passion pour son métier.

Il convient de rappeler que Teddy Gandigbé était déjà finaliste du prix du journaliste chroniqueur littéraire lors de l’édition précédente du Grand Prix Littéraire du Bénin en 2022. C’est donc une véritable consécration pour lui d’avoir remporté cette prestigieuse récompense cette année.

Le Grand Prix Littéraire du Bénin est une reconnaissance importante pour les écrivains, les journalistes et tous ceux qui contribuent au rayonnement de la littérature au Bénin. Il permet de mettre en lumière le talent et le travail acharné de ces acteurs clés de la scène littéraire béninoise.