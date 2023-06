Bénin-Super Ligue Pro: que retenir au terme de la saison?

La Super Ligue Pro de cette saison 2022-2023 a connu son épilogue ce weekend avec les rencontres de la 24è et dernière journée. Quel bilan fait-on au terme de ce chapitre.

Lancée le 25 février dernier, la Super Ligue Pro a pris fin ce weekend avec les rencontres de la 24è et dernière journée. Une course qui a couronnée Coton FC champion du Bénin pour la deuxième fois de son histoire. Arrivé deuxième derrière les Coton Boys, Loto-Popo arrache la médaille d’argent et les places qualificatives pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération. La dernière manche du podium est revenue à Ayema qui aura longtemps tenu face au duo de tête avant de s’écrouler dans les dernières journées.

Pour cet exercice, 192 matchs ont été joués en 24 journées pour un total de 342 buts marqués avec un ratio de 1,78 par confrontation. La meilleure attaque est revenue à Loto-Popo avec 32 buts marqués. La meilleure défense est allée au trio Coton FC, AsVO et Loto-Popo FC, qui n’ont encaissé chacun que 13 buts. Dernier au classement, Dragons FC possède la pire attaque avec seulement 14 réalisations. A la traine cette saison, Buffles FC, vice-champion l’année dernière, a endossé le costume de la pire défense avec 34 buts encaissés.

Au niveau des performances individuelles, le Burkinabé Razack Bénin de Coton FC termine avec le trophée du meilleur buteur avec 17 réalisations et bénéficie de 500000 Fcfa plus une coupe. Le titre et la somme de 500000 FCFA du meilleur goalkeeper est revenu au Sénégalais pensionnaire de Coton FC Assane Cissé. L’équipe vice-championne, Loto-Popo, a reçu la médaille d’argent accompagné de 5 millions de FCFA. Coton FC lui, a reçu la médaille d’or et bénéficie de 10 millions de FCFA.

