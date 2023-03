Bénin – Super Ligue Pro: plusieurs arbitres suspendus par la FBF

La Commission des Arbitres de la FBF a pris la décision de suspendre quatre arbitres, à savoir Omega Akpo, Prosper Agnandji, Tanislas Ahomlanto et Al Fadel Adegnika. Cette décision a été prise suite à des erreurs d’arbitrage lors de certaines rencontres de la Super Ligue Pro.

Les deux premiers arbitres, Omega Akpo et Prosper Agnandji, ont été impliqués dans le même match opposant Dadjè FC et l’ASPAC. Ils ont été sanctionnés pour leur insuffisance d’arbitrage ayant eu un impact sur le résultat final du match. Dadjè FC a remporté la rencontre avec un score de 1-0. Les deux arbitres ont écopé d’une suspension de six matchs et ne pourront être réintégrés qu’à partir de la 10e journée.

Le troisième arbitre, Tanislas Ahomlanto, a également commis une erreur pouvant impacter le match entre Requins FC et le Dynamo d’Abomey lors de la troisième journée de la Super Ligue Pro. En conséquence, il a été suspendu pour quatre matchs. Sa suspension prendra fin à l’issue de la 7e journée de la compétition.

Enfin, Al Fadel Adegnika, qui était l’arbitre principal du match opposant l’ASVO et le champion en titre, Coton FC, lors de la première journée de la Super Ligue Pro, a accordé un penalty très généreux à l’ASVO qui a finalement remporté le match 1-0. Cette décision a suscité un tollé général, conduisant à une suspension de cinq matchs pour l’arbitre. Il purge actuellement sa dernière suspension et sera de retour dès la prochaine journée.

Ces sanctions illustrent l’importance de l’arbitrage dans le football, et rappellent que les erreurs des arbitres peuvent avoir des conséquences considérables sur le résultat final des rencontres. Les arbitres doivent ainsi rester vigilants et impartiaux tout au long des matchs afin d’assurer l’équité et la justesse des résultats.