Bénin-Super Ligue Pro: Loto-Popo cale, Coton FC s’envole, le point de la 17è journée

Découvrez les résultats des matchs disputés ce mercredi, comptant pour la 17è journée de la Super Ligue Pro.

Les pelouses béninoises étaient ce mercredi le théâtre des rencontres de la 17è journée de la Super Ligue Pro. Pas moins de huit matchs ont été disputés à travers le territoire national. À domicile, Coton FC a confirmé sa position de leader en remportant son duel face à Dadjè FC (2-1). Une victoire importante pour les champions en titre qui creusent un peu plus l’écart au classement. Les Cotonculteurs ont désormais acquis 41 points, soit 7 de plus que Loto Popo FC qui a raté l’occasion de prendre les trois points de son déplacement au stade René Pleven. Les Loto Boys ont en effet concédé un match nul contre les Requins de l’Atlantique (2-2) et laissent ainsi leur rival s’envoler seul vers le titre.

De leur côté, les Cavaliers FC se sont relancés à Nikki en battant la lanterne rouge, Dragons FC, sur un score de 1-0. Cette victoire permet aux Cavaliers de porter leur total à 22 points, ce qui les hisse à la 8ème position. Quant aux Orange et Noir, ils restent bons derniers avec 7 points. Après leur victoire lors de la journée précédente, l’AS Cotonou enchaîne avec un autre succès. En déplacement, les Cotonois ont pris le dessus sur le club royal, Dynamo d’Abomey, sur le score de 0-1. Dynamo, avec 26 points, se classe 4ème, tandis que l’AS Cotonou, avec 20 unités, occupe la 11ème place. Dans le même temps, Buffles (16 points, 15ème) et Ayéma (30 points, 3ème) se sont partagé les points lors d’un match nul 0-0.

Dans les autres affiches, on note les victoires de Bani Gansè FC (2-0 contre l’Aspac), Jak (2-1 contre Damissa) et le match nul 0-0 entre ASVO et As Takunnin. Pour les statistiques de cette 17ème journée, un total de 14 buts ont été marqués, soit une moyenne de 1,75 buts par match. La rencontre entre Requins FC et Loto Popo FC a été la plus prolifique en termes de buts, avec 4 réalisations. On compte également 5 victoires et 3 matchs nuls, dont deux se sont terminés sans but. Le 18ème chapitre est prévu pour le week-end du 20-21 mai 2023.

Les résultats de la 17è journée de la Super Ligue Pro:

Requins 2-2 Loto-Popo

ASVO 0-0 Takunnin

Cavaliers 1-0 Dragons

Buffles 0-0 Ayéma

Coton 2-1 Dadjè

Bani Gansè 2-0 ASPAC

JA Kétou 2-1 Damissa

Dynamo Ab 0-1 AS Cotonou

Le classement général après la 17è journée:

1er Coton FC 41 pts +14

2è Loto-Popo 34 pts +12

3è Ayéma FC 30 pts +06

4è Dynamo d’Abomey 26 pts +04

5è ASVO 23 pts +03

6è JA Kétou 23 pts +00

7è Dadjè FC 23 pts -02

8è US Cavaliers 22 pts +02

9è Damissa FC 22 pts +01

10è Bani Gansè FC 22 pts -04

11è AS Cotonou 20 pts -01

12è ASPAC FC 19 pts -01

13è Requins FC 18 pts -05

14è AS Takunnin 18 pts -07

15è Buffles FC 15 pts -09

16è Dragons FC 07 pts -13

