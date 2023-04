Bénin-Super Ligue Pro: le point complet de la 10è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la 10è journée de la Super Ligue Pro.

La dixième journée de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin s’est tenue ce week-end. À l’occasion de cette journée, toutes les équipes du peloton de tête ont réalisé de bonnes performances. Leader du championnat, Loto-Popo affrontait les Buffles du Borgou qui sont restés jusque-là sur deux sorties sans victoire.

Malgré la pression des locaux en seconde période, les protégés de Mathias Deguenon ont su inscrire les buts nécessaires et résister aux assauts adverses pour remporter la rencontre sur le score de 1-2. Cette victoire renforce la position des Loto Boys en tête du classement. En revanche, la descente aux enfers se poursuit pour les Buffles, qui ne devancent plus la lanterne rouge que d’un petit point.

Dauphin de Loto-Popo, Coton Fc a enchaîné avec une deuxième victoire à domicile, cette fois-ci face aux Dragons de l’Ouémé, dans un match très serré et disputé. Les joueurs de l’équipe championne en titre ont dû faire preuve de patience avant de trouver la faille en fin de partie grâce à un penalty bien exécuté par le capitaine Salim Bawa et un but d’Alitonou Rivaldo, leur permettant de remporter la rencontre 2-0.

Dans le peloton de tête, Ibrahim Da-Silva et Dynamo d’Abomey ont enchaîné une quatrième victoire consécutive. Opposée à l’As Takunnin à Abomey, l’équipe royale s’est imposée devant son public sur le score de 2-1 grâce à Godfrey Goodluck et Gabriel Moulero. Cette victoire consolide la troisième place de l’équipe royale au classement.

Ayema Fc, qui est à égalité de points avec Dynamo d’Abomey, a également remporté son match face à un autre club historique du Bénin. En déplacement, Tessilimi Olatundji et ses coéquipiers ont réussi à s’imposer face aux Requins de l’Atlantique sur le score de 0-2, remportant ainsi leur troisième victoire consécutive en championnat.

Tous les résultats de la 10è jour

Buffles 1-2 Loto-Popo



Coton 2-0 Dragons



Requins 0-2 Ayema



Cavaliers 2-1 Dadjè



Bani Gansè 1-1 Damissa



JA Kétou 1-1 ASPAC



Dynamo Ab 2-1 Takunnin



ASVO 0-0 AS Cotonou

Le classement à l’issue de la 10ème journée:

1er Loto-Popo 24 pts +11



2è Coton FC 22 pts +08



3è Dynamo d’Abomey 19 pts +06



4è Ayéma FC 19 pts +05



5è US Cavaliers 15 pts +04



6è AS Takunnin 15 pts +01



7è Bani Gansè FC 14 pts -03



8è ASVO 13 pts +01



9è JA Kétou 12 pts -02



10è Damissa FC 11 pts -02



11è ASPAC FC 10 pts -01



12è Requins FC 10 pts -03



13è Dadjè FC 08 pts -08



14è AS Cotonou 07 pts -05



15è Buffles FC 07 pts -07



16è Dragons FC 06 pts -05