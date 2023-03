Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC se relance, Loto Popo déroule, les résultats de la 3è journée

Découvrez les résultats des huit matchs disputés ce weekend, comptant pour la troisième journée de la Super Ligue Pro de la saison 2022-2023 du championnat béninois.

La Super Ligue Pro était à l’honneur ce weekend avec les rencontres de la troisième levée. Huit matchs étaient au programme, à travers les pelouses africaines. Invaincu depuis le début du tournoi, Loto Popo a enchaîné sa troisième victoire consécutive.

En réception de l’AS Cotonou à Grand Popo, les protégés de Gaston Zossou se sont imposés sur le score de 1-0. Un précieux succès qui permet à Loto Popo de conserver solidement sa place de leader au classement. Tout le contraire de sa victime d’un jour qui reste dernière avec un seul point.

Après deux journées infructueuses, l’équipe championne en titre, Coton FC, accueillait, samedi 4 mars 2023 à Ouidah, le promu Bani Gansé, qui avait subi une défaite cuisante face à Ayema lors de la journée annulée du week-end précédent. Dans un match acharné, ce sont les locaux qui ont ouvert le score dès la 6ème minute grâce à Issah Razack Bénin (1-0).

Quelques minutes plus tard, les poulains du coach Victor Zvunka ont ajouté un second but grâce à Nestor Ahovey (17′) sur une passe décision du buteur maison, Issah Razack. Les visiteurs ont cependant réduit l’écart grâce à Issoufou sur penalty (2-1). C’est sur ce score que l’arbitre a mis fin à la rencontre. Il s’agit là de la première victoire pour les champions en titre après trois journées.

Ayema Fc, qui s’est réveillé après sa défaite lors de la première journée, recevait de son côté As Takunnin de Kandi sur ses installations à Pobè. Les locaux ont enchaîné une deuxième victoire consécutive en battant As Takunnin de Kandi 3-2. Cette victoire permet au club de se positionner en haut du tableau.

Tous les résultats de la 3ème journée :

AYEMA FC 3-2 AS TAKUNNIN

CAVALIERS FC 1-1 JAK

COTON FC 2-1 BANI GANSÉ

DADJÈ FC 1-0 ASPAC

DRAGONS FC 1-1 DAMISSA FC

BUFFLES FC 0-0 ASVO

LOTO-POPO 1-0 AS COTONOU

REQUINS FC 1-1 DYNAMO D’ABOMEY

Le classement de la Super Ligue Pro après la J3:

1 – Loto-Popo 09 points +6

2 – Ayema FC 06 points +3

3 – US Cavaliers 05 points +3

4 – ASVO 05 points +1

5 – AS Takunnin 04 points +1

6 – ASPAC 04 points 0

7 – Coton FC 04 points 0

8 – Requins FC 04 points 0

9 – Dadjè FC 04 points -1

10 – JA Kétou 04 points -2

11 – Dragons FC 03 points 0

12 – Dynamo Ab. 03 points 0

13 – Bani Gansè FC 03 points -3

14 – Buffles FC 02 points -1

15 – Damissa FC 01 points -3

16 – AS Cotonou 01 points -4