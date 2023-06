Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC se rapproche du titre, le point de la 21è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la 21è journée de la Super Ligue Pro.

La Super Ligue Pro tire doucement vers sa fin. Ce weekend, se disputaient les matchs de la 21è journée du championnat. En tête du classement, Coton FC a fait un nouveau pas vers le titre. Les champions du Bénin en titre ont facilement pris le dessus sur JA Kétou à domicile. Au terme d’un match maitrisé, les poulains de Victor Zvunka se sont imposés sur le score de 3-0. Une belle victoire des Cotonculteurs qui conservent leurs 7 points d’avance sur le dauphin Loto-Popo, à trois journées de la fin.

Le club de Grand-Popo justement, a enchainé une nouvelle victoire après son court succès contre ASVO (1-0) lors de la précédente journée. Opposés cette fois-ci à Takunnin, les protégés de Gaston Zossou ont battu leurs adversaires sur le score de 1-0. De quoi leur permettre de continuer à espérer reconquérir leur couronne après l’avoir cédée à Coton, la saison dernière.

A Pobè, les joueurs de l’entraîneur Jonas Nounawon ont consolidé leur 3e place avec 36 points, devant ceux de Richard Bio, qui sont 11e avec 24 points. En effet, Ayéma remporte une victoire 1-0 contre l’AS Cotonou. A Abomey Dynamo s’est imposé 3-1 dans la cité des Koubourous face aux Buffles FC, avant-derniers avec 18 points. Grâce à cette victoire, le club royal occupe la 5e place avec 30 points.

À Kraké, Ouéménous et Portuaires se sont neutralisés 0-0. Dragons FC reste dernier avec 15 points, tandis que l’Aspac, avec 26 points, est 10e. Enfin, Requins FC, à domicile, a été vaincu par l’AsVO (1-0) et reste à 20 points (14e). En revanche, l’équipe de la vallée est 7e avec 27 points et une différence de +2.

Tous les résultats de la 21è journée de la Super Ligue Pro:

Loto-Popo 1-0 Takunnin

Dadjè 2-0 Damissa

Cavaliers 1-0 Bani Gansè

04/06/23

Coton 3-1 JA Kétou

Dragons 0-0 ASPAC

Requins 0-1 ASVO

Buffles 1-3 Dynamo Ab

Ayéma 1-0 AS Cotonou

Le classement après la 21è journée:

1er Coton FC 51 pts +18

2è Loto-Popo 44 pts +17

3è Ayéma FC 36 pts +06

4è Dadjè FC 32 pts +02

5è Dynamo d’Abomey 30 pts +04

6è ASVO 27 pts +02

7è US Cavaliers 27 pts +02

8è Damissa FC 27 pts +00

9è JA Kétou 27 pts -02

10è ASPAC FC 26 pts -02

11è AS Cotonou 24 pts -02

12è Bani Gansè FC 24 pts -07

13è AS Takunnin 22 pts -07

14è Requins FC 20 pts -07

15è Buffles FC 18 pts -13

16è Dragons FC 15 pts -11

