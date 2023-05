Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC freiné, Loto-Popo s’offre ASVO, le point de la 20è journée

Découvrez les résultats des matchs disputés ce mercredi à travers les pelouses béninoises, comptant pour la 20è journée de la Super Ligue Pro.

Coton FC a laissé ce mercredi quelques précieux points dans la course au titre. Les champions du Bénin en titre ont été neutralisés par Damissa cet après midi à Ouidah. Opposés au club de Tchaourou à l’occasion de la 20è journée de la Super Ligue Pro, les Cotonculteurs ont fini la partie sur le score nul et vierge (0-0). Une mauvaise opération pour les protégés de Lionel Talon qui perdent deux points, à quatre journées de la fin du championnat.

Un faux pas qui fait les affaires de la concurrence, notamment Loto-Popo, dauphin de Coton FC, qui réduit l’écart avec le leader au classement après sa courte victoire contre ASVO (1-0).

- Publicité-

Une précieuse victoire des hommes de Mathias Deguenon, qui ont cependant dû batailler dur pour s’imposer. Ils auraient pourtant pu rendre le match plus facile s’ils avaient réussi à concrétiser les nombreuses occasions obtenues au cours des 20 premières minutes de la partie.

Dans les autres rencontres de cette journée, Dadjè FC a pris le dessus à domicile sur JA Kétou (2-0). Fortune identique pour Ayema qui a arraché la victoire face à Dynamo d’Abomey (2-1). En quête de points pour sortir de la zone rouge, Dragons FC n’a fait mieux qu’un nul contre Bani Gansè (1-1). C’est également le score qui a sanctionné la confrontation entre Requins FC et Takunnin (1-1).

Résultats complets de la 20e journée de Super Ligue Pro

Requins FC – AS Takunnin 1-1

Buffles FC – AS Cotonou 1-0

Dadjè FC – JA Kétou 2-0

Coton FC – Damissa FC 0-0

Dragons FC – Bani Gansè FC 1-1

US Cavaliers – ASPAC 0-1

Loto-Popo – ASVO 1-0

Ayema FC – Dynamo Ab 2-1

Articles similaires