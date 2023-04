Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC descend Loto-Popo de son piédestal, le point de la 12è journée

-Publicité-

En tête du classement depuis le début du championnat, Loto-Popo a perdu son fauteuil de leader de la Super Ligue Pro après sa défaite de ce weekend contre Coton FC (1-2). Découvrez le point complet de la 12è journée.

La 12è journée de la Super Ligue Pro était à l’honneur ce weekend avec des fortunes diverses pour les cadors. Leader du championnat depuis le début de la compétition, Loto-Popo est déchu de son trône. Les Loto Boys ont été détrônés par Coton FC qui a arraché le fauteuil tant convoité après sa victoire étriquée contre son rival, samedi.

Au terme d’un match très disputé, les champions en titre se sont imposés sur le score de 2-1. Les buteurs maisons, Henry Uche et Fadil Bawa sur un penalty litigieux, ont éjecté les protégés de Gaston Zossou qui avaient pourtant arraché l’égalisation par l’intermédiaire de Rodrigue Fassinou. Une très mauvaise opération pour Loto-Popo qui perd également la deuxième place, arrachée par Ayéma après son précieux succès contre Cavaliers (1-0).

- Publicité-

Dans les autres rencontres, Dadjè s’est offert une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Requins (2-0). Idem pour Damissa, vainqueur d’ASVO (2-0). Le choc entre Dragons et Buffles a lui accouché d’un nul (2-2).

Tous les résultats de la 12è journée:

AS Cotonou – Bani Gansè FC 0-0

ASPAC – Dynamo d’Abomey 0-0

Dadjè FC – Requins FC 2-0

Damissa FC – ASVO 2-0

AS Takunnin FC – JAK 1-1

Dragons FC – Buffles FC 2-2

Ayema FC – US Cavaliers 1-0

Loto-Popo – Coton FC 1-2

Le classement après la 12è journée:

1er Coton FC 26 pts +09

- Publicité-

2è Ayéma FC 25 pts +07

3è Loto-Popo 24 pts +09

4è Dynamo d’Abomey 20 pts +03

- Advertisement -

5è US Cavaliers 16 pts ±03

6è ASVO 16 pts +02

7è JA Kétou 16 pts +00

8è AS Takunnin 16 pts -01

9è Damissa FC 15 pts +00

10è Bani Gansè FC 15 pts -05

11è Dadjè FC 14 pts -03

12è Requins FC 13 pts -04

13è ASPAC FC 12 pts -01

14è AS Cotonou 11 pts -03

15è Buffles FC 08 pts -08

16è Dragons FC 07 pts -08

Articles similaires