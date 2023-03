Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC déroule, Loto-Popo cale, les résultats de la 5è journée

Découvrez les résultats des matchs disputés ce weekend, comptant pour la cinquième journée de la Super Ligue Pro.

La Super Ligue Pro était à l’honneur ce weekend, avec les rencontres de la cinquième journée. Huit matchs ont été disputés à travers les pelouses béninoises. La confrontation la plus attendue opposait l’ASVO au Loto-Popo, match qui a été suivi par le nouvel entraîneur de l’équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, présent dans les tribunes.

Le leader du classement s’est déplacé à Adjohoun où il a été contraint de partager les points avec l’ASVO (2-2). Après avoir été surpris par un but d’Assogba dès la 16ème minute de jeu (1-0), les Lotoboys ont dû attendre l’heure de jeu pour égaliser grâce à Faïsal Bachir (1-1, 53e). Hassane Imourane, récemment rentré de la CAN U20 2023 avec l’équipe nationale béninoise, s’est distingué quelques minutes plus tard en redonnant l’avantage aux visiteurs (1-2, 67e).

Réduits à dix suite à l’expulsion de Zakiou Abdoulaye, les joueurs de l’équipe nationale de la loterie nationale ont concédé un but d’égalisation dans le dernier quart d’heure. Freedom a transformé un penalty, rétablissant ainsi l’équilibre pour l’équipe de la vallée de l’Ouémé (2-2, 79e). Bien que le Loto-Popo demeure invaincu, sa série de victoires consécutives s’arrête à quatre.

Dans les autres matchs du weekend, Coton FC s’est offert une précieuse victoire face à Damissa (2-1) dans le nord du Bénin. En forme ces dernières semaines, les champions en titre signent leur troisième succès dans ce tournoi et reviennent à 3 points de Loto-Popo. Belle réaction également du promu Bani Gansè qui a disposé des Dragons de l’Ouémé (1-0). Tout le contraire des Buffles de Borgou qui sont collés au fauteuil de la lanterne rouge. Les vice-champions en titre n’ont fait qu’un nul en déplacement à l’AS Cotonou (0-0).

Résultats complets de la 5e journée

Samedi 11 mars

Bani Gansè 1-0 Dragons FC

AS Cotonou 0-0 Buffles FC

Damissa 1-2 Coton FC

AS Takunnin 1-1 Requins FC

Dynamo d’Abomey 1-2 Ayema FC

Dimanche 12 mars

ASVO 2-2 Loto-Popo

ASPAC 0-0 US Cavaliers

JA Kétou 3-0 Dadjè FC

Classement après la 5e journée

1er Loto-Popo 13 pts +08

2e Coton FC 10 pts +02

3e US Cavaliers 07 pts +03

4e Dynamo d’Abomey 07 pts +02

5e Ayéma FC 07 pts +01

6e ASVO 07 pts +01

7e JA Kétou 07 pts +00

8e Bani Gansè FC 07 pts -02

9e ASPAC FC 06 pts +00

10e Requins FC 06 pts +00

11e AS Takunnin 05 pts -01

12e AS Cotonou 05 pts -02

13e Dragons FC 04 pts -01

14e Damissa FC 04 pts -02

15e Dadjè FC 04 pts -06

16e Buffles FC 03 pts -03