Bénin – Super Ligue Pro : Coton FC conserve son titre, Loto-Popo rate le coche, le point de la 22è journée

Champion en titre, Coton FC conserve sa couronne après son nul face à Bani Gansè (0-0) ce jeudi, à l’occasion de la 22è journée de la Super Ligue Pro. Tenu en échec par AS Cotonou (0-0), Loto-Popo est assuré de finir deuxième.

Reportée à ce jeudi en raison des rencontres amicales des Guépards locaux face à la Syrie et le Koweït, finalement annulées, la 22è journée de la Super League Pro a livré son verdict. Pas moins de huit matchs ont été disputés à travers les pelouses béninoises.

En tête du classement, Coton FC a signé un nul face à Bani Gansè. Au terme d’un match disputé à Banikoara, les deux équipes se sont séparées sur un nul (0-0). Un résultat qui fait les affaires du club de Ouidah qui profite du faux pas de son dauphin pour remporter le titre de champions du Bénin.

En effet, avec désormais 52 points au classement, soit 7 de plus que le deuxième au classement, les Coton Boys ne pourront plus être rattrapés, à deux journées de la fin du championnat. Conséquence, les coéquipiers de Salim Bawa sont sacrés champions du Bénin pour la deuxième année consécutive et disputeront les phases éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF.

Loto-Popo rate le coche

En course avec Coton pour le titre, Loto-Popo ne tiendra finalement pas jusqu’au bout. La faute notamment à la mauvaise opération des Loto Boys, jeudi après-midi, en déplacement sur la pelouse de l’AS Cotonou. Alors que l’objectif était de gagner pour maintenir la cadence avec son rival de Ouidah, le club de Grand-Popo a échoué à ramener les trois points de la victoire. Au coup de sifflet final, le marquoir électronique affichait 0-0.

Un résultat qui met un terme aux rêves des protégés de Gaston Zossou de disputer la C1 africaine la saison prochaine. Les Loto Boys conserveront cependant leur place de dauphin sur le podium au terme du championnat. A deux journées de la fin de la saison, les poulains de l’entraineur Mathias Déguénon sont deuxièmes avec 45 points. C’est 9 de plus que Ayema FC battu 2-1 par l’AS Takunnin.

Tous les résultats de la 22e journée :

AS Cotonou – Loto-Popo 0-0

Damissa FC – Dragons FC 0-0

Bani Gansè FC – Coton FC 0-0

JA Kétou – US Cavaliers 1-1

ASPAC – Dadjè FC

ASVO – Buffles FC 4-1

Dynamo Ab – Requins FC 2-2

AS Takunnin – Ayema FC 2-1

