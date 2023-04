Bénin-Super Ligue Pro: Buffles vs Requins, choc Dadjè vs Dragons, le programme de la 11è journée

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi, comptant pour la 11è journée de la Super Ligue Pro. Tous les matchs sont prévus démarrer à partir de 16h, heure locale.

La Super Ligue Pro se poursuit ce mercredi avec les rencontres de la 11è journée. Au total, huit matchs seront disputés à travers les pelouses béninoises. Au stade René Pleven, AS Cotonou va tenter de prendre les trois points de la partie contre Takunnin.

Dans le ventre mou du tableau, les Cotonois doivent éviter la défaite pour ne pas s’enfoncer, contre l’équipe du nord du Bénin qui rêve de monter sur le podium. C’est également l’objectif de l’ASPAC, 11è avec 10 points, qui reçoit Damissa à Toffo.

Sous assistance respiratoire cette saison, Buffles FC accueille Requins à Parakou avec la remontée comme objectif. Une mission pas impossible pour les vice-champions en titre, avant derniers au classement, qui défient des adversaires qui enchaînent également des contre performances dans ce tournoi.

Choc des titans à Aplahoué entre Dadjè et Dragons. Un duel indécis entre deux équipes en quête de victoire pour se relancer. En peloton de tête, Loto-Popo et Coton FC, qui se suivent avec deux points de différence, affrontent respectivement, Ayema FC (à Grand Popo) et Cavaliers FC (à Nikki).

Le programme complet de la 11è journée

AS Cotonou FC –AS Takunnin FC (RENE PLEVEN)

Aspac FC – Damissa FC (TOFFO)

Cavaliers FC – Coton FC (NIKKI)

Buffles FC – Requins FC (PARAKOU)

Jak FC – Bani Ganse FC (KETOU)

ASVO FC – Dynamo FC AB ( Adjohoun)

Loto Poto FC – Ayema FC (Grand Popo )

Dadje FC – Dragons FC (Aplahoue)