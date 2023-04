Bénin-Super Ligue Pro: Ayéma s’offre Loto-Popo, Coton FC bute sur Cavaliers, le point de la 11è journée

Découvrez les résultats complets des rencontres disputées ce mercredi, comptant pour la onzième journée de la Super Ligue Pro.

Fortunes diverses pour les cadors béninois ce mercredi, à l’occasion de la onzième journée de la Super Ligue Pro. En tête du classement, Loto-Popo a perdu de précieux points cet après-midi, en réception d’Ayéma. Au terme d’un match disputé à Grand-Popo, les Loto Boys se sont inclinés sur le score de 2-1. Une cuisante défaite des hommes de Gaston Zossou qui aurait pu profiter à Coton FC, deuxième au classement.

Mais une fois encore, les champions du Bénin en titre ont raté l’occasion de s’emparer du fauteuil de leader. En déplacement à Nikki, sur la pelouse de Cavaliers, les Cotonculteurs se sont contentés d’un nul et vierge (0-0). Un résultat qui fait les affaires d’Ayéma qui se rapproche d’avantage du duo de tête.

Dans les autres rencontres de cette onzième journée, Buffles a essuyé une nouvelle défaite à domicile, cette fois-ci contre les Requins de l’Atlantique (1-2). A Toffo, Dadjè FC n’a pas fait dans la dentelle face à Dragons (3-0). Idem pour ASVO qui a dicté sa loi au Dynamo d’Abomey (3-0). Enfin, JA Kétou a battu Bani Gansè (2-0), AS Cotonou s’est offert AS Takunnin (2-0) et le duel ASPAC-Damissa a accouché d’un match nul (0-0).

Les résultats de la 11è journée:

Mercredi 12 Avril

Buffles 1-2 Requins

Cavaliers 0-0 Coton

Loto-Popo 1-2 Ayema

Dadjè 3-0 Dragons

ASPAC 0-0 Damissa

JA Kétou 2-0 Bani Gansè

ASVO 3-0 Dynamo Ab

AS Cotonou 2-0 AS Takunnin

Le classement après la 11è journée:

1er Loto-Popo 24 pts +10

2è Coton FC 23 pts +08

3è Ayéma FC 22 +06

4è Dynamo d’Abomey 19 pts +03

5è ASVO 16 pts +04

6è US Cavaliers 16 pts +04

7è JA Kétou 15 pts +00

8è AS Takunnin 15 pts -01

9è Bani Gansè FC 14 pts -05

10è Requins FC 13 pts -02

11è Damissa FC 12 pts -02

12è ASPAC FC 11 pts -01

13è Dadjè FC 11 pts -05

14è AS Cotonou 10 pts -03

15è Buffles FC 07 pts -08

16è Dragons FC 06 pts -08