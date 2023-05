Bénin-Super Ligue Pro 2023: Coton-Cavaliers, Ayéma-Loto-Popo, le programme de la 14è journée

-Publicité-

Plusieurs matchs sont au programme ce mercredi, comptant pour la 14è journée de la Super Ligue Pro 2023. Découvrez les affiches du jour.

La Super Ligue Pro est à l’honneur ce mercredi avec plusieurs rencontres à travers les stades béninoises. Pas moins de huit matchs sont au programme. Leader au classement, Coton FC reçoit Cavaliers à Ouidah. Avec seulement un point de plus que leur dauphin, les champions en titre n’ont pas droit à l’erreur face au club du nord du Bénin qui vise le podium.

Détrône et relégué à la troisième place, Loto-Popo pourrait refaire son retard face au duo de tête. Les Loto-Boys affrontent justement le deuxième, Ayéma, à Pobè. L’occasion surtout pour les protégés de Gaston Zossou de renouer avec la victoire après deux défaites consécutives contre Coton. Mais attention de ne pas se faire retourner par la superbe équipe d’Ayéma qui reste sur une bonne dynamique cette saison.

Vainqueur de Dragons (1-0) pour ses rares victoires depuis le début du championnat, Buffles se déplace sur la pelouse de Requins. Un nouveau défi pour les vice-champions en titre dans leur remontée, eux qui sont toujours dans la zone rouge. A la traîne cette saison, ASPAC pourrait se relancer à N’Dali contre Damissa, alors que Dragons reçoit Dadjè à Sèmè Kraké.

Le programme de la 14è journée du championnat:

03/05/23

Requins vs Buffles

Cotonou 2

Coton vs Cavaliers

Ouidah

Ayema vs Loto-Popo

Pobè

Dragons vs Dadjè

Sèmè-Kraké

Damissa vs ASPAC

N’Dali

Bani Gansè vs JA Kétou

Banikoara

Dynamo Ab vs ASVO

Abomey

AS Takunnin vs AS Cotonou

Kandi

