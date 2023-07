Bénin – Sport: Puma, nouvel équipementier des équipes nationales

-Publicité-

Ce mardi 11 juillet 2023, le Ministère des Sports a conclu un accord avec Puma pour l’équipement des équipes sportives nationales. Cette signature d’accord intervient quelques semaines après le match Bénin vs Sénégal pour lequel la marque Macron avait assuré l’équipement des Guépards.

Puma va désormais s’occuper de l’équipement des équipes sportives nationales du Bénin, notamment des Guépards. Selon les propos du Ministre Oswald Homeky, rapporté par Supras Mag, « ce partenariat ne se limite pas qu’aux équipes nationales ». La marque allemande va également habiller les élèves dans les classes sportives.

🚨🆕 Le Ministère des Sports du Bénin et PUMA signent une convention de partenariat.



Durant 5 ans, les classes sportives et les équipes nationales toutes catégories confondues seront habillés par PUMA. pic.twitter.com/avzrxZAuK9 — Bénin Football (@FootballBenin) July 11, 2023

La vision du ministre, c’est de donner une apparence unique à toutes les équipes sportives qui représentent le pays. La marque Puma prendra donc en charge toutes les équipes nationales des différentes disciplines. Toutefois, Oswald Homeky a précisé qu’il ne revient pas au Ministère de signer un partenariat au nom de toutes les Fédérations. Chaque Fédération doit signer un partenariat en fonction de ses besoins.

Ce qu’il faut savoir sur le nouvel équipementier

Puma est une marque allemande de vêtements, chaussures et accessoires de sport. Fondée en 1948 par Rudolf Dassler, frère d’Adolf Dassler, fondateur d’Adidas, Puma est aujourd’hui l’une des principales marques de sport au monde.

La marque Puma est connue pour ses designs innovants et son engagement envers la performance sportive. Elle sponsorise de nombreux athlètes professionnels dans divers sports tels que le football, le tennis, le golf et l’athlétisme.

Puma est également connu pour ses collaborations avec des célébrités et des designers de renom. Ces collaborations ont permis de créer des produits de sport et de mode tendances et populaires.

En plus de ses produits de sport, Puma propose également des collections de vêtements décontractés et de streetwear, ce qui en fait une marque prisée par de nombreux amateurs de mode.

