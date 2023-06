Bénin-Sénégal: «On doit y aller avec l’envie de gagner ce match», Brandon Agounon

-Publicité-

Brandon Agounon s’est prononcé sur le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Sénégal. Et le néo-international béninois a confié que les siens doivent tout faire pour prendre les trois points de cette confrontation.

Même si une défaite contre le Sénégal, le 17 juin prochain, n’élimine pas le Bénin des qualifications pour la CAN 2023, les Guépards doivent tout faire pour arracher la victoire face aux Lions de la Téranga. C’est en tout cas ce que pense Brandon Agounon, convoqué pour ce choc contre les champions d’Afrique en titre. Appelé en équipe nationale pour la première fois, le milieu de terrain de l’US Orléans s’est prononcé sur cette rencontre, sa toute première sous les couleurs de son pays d’origine.

«C’est un grand match. On a la chance de jouer à la maison, c’est une force pour nous, après voilà, tous les matchs il faut les gagner c’est comme ça qu’on doit penser. Même si c’est les champions d’Afrique, on doit y aller avec l’envie de gagner ce match», a-t-il confié dans des propos relayés par Candide Hounhinto de Talent+ Sports.

Pour rappel, Brandon Agounon fait partie des six nouveaux joueurs convoqués par le sélectionneur Gernot Rorh pour cette cinquième journée. Âgé de 28 ans, ce milieu de terrain, né d’un père béninois et d’une mère congolaise (RDC), a disputé 17 matchs pour zéro but cette saison avec son club de troisième division française.

