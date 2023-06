Bénin-Sénégal: le programme d’entraînement des Guépards dévoilé

-Publicité-

La Fédération béninoise de football (FBF) a dévoilé le programme d’entrainement des Guépards, comptant pour les préparatifs du match face au Sénégal, en cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

A une semaine du choc contre le Sénégal, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les internationaux béninois rallient peu à peu la mère patrie. Convoqués pour la première fois, Andréas Hountondji de Caen et Brandon Agounon (US Orléans) ont atterri jeudi à Cotonou.

Le reste du groupe devrait rejoindre la tanière d’ici ce weekend. Le rassemblement des Guépards démarre le samedi 10 juin 2023. À cet effet, la Fédération béninoise de football a dévoilé le programme d’entraînement de Gernot Rohr. Les joueurs auront sept séances avec la dernière prévue vendredi et dont les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse.

Pour rappel, le sélectionner Gernot Rorh a fait appel à 25 Guépards pour la bataille contre les Lions sénégalais le 17 juin prochain. Deuxièmes de leur groupe, à égalité de point avec le Mozambique (3è) mais loin derrière le Sénégal, déjà qualifié et assuré et finir premier de la poule L, les Béninois doivent arracher la victoire face aux champions d’Afrique pour se rapprocher de la qualification.

