Bénin-Sénégal: Gernot Rorh ne craint pas Sadio Mané

-Publicité-

En conférence de presse vendredi, à la veille du match face au Sénégal, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, a évoqué le cas de Sadio Mané qui sera l’un des grands dangers pour la défense des Guépards.

Le Bénin accueille ce samedi le Sénégal, déjà qualifié, pour le match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Après avoir été battus 3-1 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio lors du match aller, les Guépards sont dans l’obligation d’obtenir un bon résultat pour optimiser leurs chances de qualification. Les hommes de Gernot Rohr devront également faire preuve de solidité défensive, en particulier face à Sadio Mané, double lauréat du Ballon d’Or, bien que leur sélectionneur ne semble pas craindre l’attaquant du Bayern Munich.

«On va défendre collectivement et intelligemment sur Sadio Mané. Il n’y aura pas de marquage individuel.», a fait savoir Rohr, avant de dévoiler son plan de jeu face aux Lions. «Le groupe présente un état d’esprit conquérant avec le respect de l’adversaire et une agressivité dans le bon sens du terme. On va avoir une bonne assise défensive et procéder par des contres attaques rapides face à cette équipe qui détient une armada offensive incroyable. On mettra la meilleure équipe, il y aura deux ou trois jeunes mais pas trop parce que ce sera un cadeau empoisonné de faire ainsi», a confié le technicien franco-allemand aux journalistes.

- Publicité-

En baisse de forme depuis son retour de blessure au genou qui l’avait notamment privé de la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine de Lionel Messi, Sadio Mané ne vient en effet pas à Cotonou avec la tête de quelqu’un qui inspire la crainte. Malgré ses 11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, l’attaquant du Bayern Munich sort d’une saison décevante, marquée surtout par son coup de sang contre son coéquipier Leroy Sané. Suffisant cependant pour minimiser un joueur très technique qui sait casser les défenses adverses? Réponse ce soir, à partir de 20 h (heure locale) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Articles similaires