Bénin-Sénégal: Cèbio Soukou forfait, David Tchetchao en renfort

Le joueur d’ASVO, David Tchetchao, va remplacer Cèbio Soukou, forfait pour la rencontre face au Sénégal, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Déjà absent en mars dernier, lors de la double confrontation face au Rwanda, Cèbio Soukou ne disputera pas non plus le cinquième tour des phases qualificatives de la CAN 2023. Convoqué avec 24 autres pour le choc contre le Sénégal, le 17 juin prochain au stade Général Mathieu Kérékou, le milieu de terrain n’honorera pas de sa présence ce rendez-vous décisif.

Le joueur de 30 ans est forfait pour cette bataille des fauves en raison d’une blessure contractée lors d’un match avec son club de Bandirmaspor en Turquie. Un coup dur pour les Guépards qui vont devoir faire sans ce cadre important du vestiaire.

Pour son remplacement, le sélectionneur national, Gernot Rohr, a choisi le joueur d’ASVO, David Tchetchao. Très prometteur, l’ailier du club pensionnaire de la Super Ligue Pro enchaîne les bonnes performances cette saison. C’est le deuxième joueur de l’écurie de la Vallée de l’Ouémé a rejoindre les Guépards après la pépite Prince Ricardo Dossou.

Pour rappel, les Béninois lancent les préparatifs du match contre le Sénégal ce samedi, avec une séance d’entrainement cet après-midi au stade GMK. 21 des joueurs appelés par Gernot Rorh devraient prendre part à ce premier exercice. Le reste de la bande est attendu d’ici la fin du weekend.

